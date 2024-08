Los seis jugadores de River que serían prescindibles para Marcelo Gallardo

Con solo tres días restantes antes del cierre del mercado, el Millonario sigue activo en busca de nuevas incorporaciones, lo que generó una sensación de que el plantel es demasiado grande.

Los jugadores de River que serían prescindibles para Gallardo

Según el periodista Juan Cortese de TyC Sports, Gallardo prefiere trabajar con un plantel más pequeño y no tendría problemas en dejar salir a algunos jugadores. "Si yo me llamara Federico Gattoni, Franco Carboni o Nicolás Fonseca, estaría preocupado", comentó, refiriéndose a tres jugadores que podrían estar en la lista de salidas, a pesar de que los dos primeros llegaron en este mismo mercado.

Además, mencionó que otros tres jugadores también podrían dejar el club si no se concreta su salida en este mercado, o al final de la temporada. Entre estos nombres, sorprende el de Manuel Lanzini, quien llegó desde la Premier League pero no ha logrado demostrar el nivel esperado. Completan la lista Sebastián Boselli y Ramiro Funes Mori, un jugador con una historia de éxito bajo la dirección de Gallardo, pero que ahora podría no estar en los planes del entrenador.

Atento River: cuándo cierra el mercado de pases en Argentina

La institución de Núñez tiene hasta el jueves 22 de agosto para concretar tanto nuevas incorporaciones como las salidas necesarias para reducir el tamaño del plantel.

Esta fecha marca el cierre oficial del mercado de pases en el fútbol argentino, un momento crucial para definir la plantilla con la que Gallardo afrontará la próxima temporada.