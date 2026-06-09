El diario de Lali Espósito en River: guiños ricoteros con palos para Javier Milei y Manuel Adorni
En su histórico show en River, Lali Espósito sorprendió con un diario lleno de mensajes ocultos y picantes respuestas hacia el Gobierno.
La multipremiada cantante Lali Espósito hizo vibrar el Estadio Monumental con un concierto histórico que dejó mucha tela para cortar. Más allá de su imponente despliegue musical y coreográfico, la artista utilizó la puesta en escena para enviar potentes mensajes políticos y culturales que rápidamente encendieron el debate en las redes sociales.
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El mensaje oculto contra Javier Milei y los libertarios
Durante una de las transiciones del imponente espectáculo, la diva pop se lució sosteniendo un periódico ficticio diseñado especialmente para la ocasión. El pasquín llevaba como nombre "Noticias de ayer", una clarísima referencia a la emblemática canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, coronada abajo por la frase "Ya sufriste cosas mejores que estas", perteneciente al tema "Un ángel para tu soledad".
Sin embargo, el detalle que se volvió furor absoluto entre los asistentes y los internautas fue el provocativo titular central en letras rojas: ¿VIVE DEL ESTADIO?. La frase funciona como una respuesta irónica y directa a los constantes agravios propinados por el mandatario, el vocero Manuel Adorni y los militantes oficialistas, quienes la acusaban despectivamente de "vivir del Estado". Con esta ingeniosa jugada visual, la cantante reconfiguró las críticas demostrando que su único sustento masivo es el fervor de sus propios fanáticos.
El sutil "palo" para Manuel Adorni en las páginas internas
Más allá de la impactante primera plana, los fanáticos más observadores no tardaron en notar los detalles ocultos en la página izquierda del ejemplar que sostenía la cantante. Justo debajo del crucigrama de entretenimiento, se incluyó un irónico aviso publicitario clasificado bajo el nombre de "Cascadas".
Este sutil recuadro no pasó desapercibido en el mundo virtual, ya que hace una referencia directa a la reciente polémica judicial desatada en torno a los lujosos gastos de refacción en la casa de fin de semana que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá. La causa judicial investiga una serie de costosas renovaciones, entre las que destaca el pago de US$3500 por una cascada decorativa para el jardín que cae en la pileta, además de la climatización de la piscina y reformas en el quincho. De esta forma, la puesta en escena de Lali sumó otra capa de ácida sátira social hacia los funcionarios de la gestión actual.
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