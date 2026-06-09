El diario de Lali Espósito en River: guiños ricoteros con palos para Javier Milei y Manuel Adorni

El sutil "palo" para Manuel Adorni en las páginas internas

Más allá de la impactante primera plana, los fanáticos más observadores no tardaron en notar los detalles ocultos en la página izquierda del ejemplar que sostenía la cantante. Justo debajo del crucigrama de entretenimiento, se incluyó un irónico aviso publicitario clasificado bajo el nombre de "Cascadas".

Este sutil recuadro no pasó desapercibido en el mundo virtual, ya que hace una referencia directa a la reciente polémica judicial desatada en torno a los lujosos gastos de refacción en la casa de fin de semana que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá. La causa judicial investiga una serie de costosas renovaciones, entre las que destaca el pago de US$3500 por una cascada decorativa para el jardín que cae en la pileta, además de la climatización de la piscina y reformas en el quincho. De esta forma, la puesta en escena de Lali sumó otra capa de ácida sátira social hacia los funcionarios de la gestión actual.