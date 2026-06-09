Yanina Latorre, molesta con Lali Espósito tras el éxito en River: "Se te termina politizando la carrera"

"De los kirchneristas acérrimos, es uno de los pocos que me cae bien a mí. Me parece un tipo inteligente, coherente. Se puede hablar con él", concluyó, en torno a Pedro.

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Los dardos de Lali Espósito a Milei que generaron la reacción de Yanina Latorre

Desde una falsa tapa de diario con referencias al presidente Javier Milei y a Manuel Adorni hasta un contundente discurso sobre la violencia machista, la artista aprovechó el escenario más grande de su carrera para responder a sus detractores.

La noche arrancó con una de las imágenes más comentadas del recital. En la previa de "¿Quiénes son?", Lali irrumpió sobre el escenario sosteniendo un enorme cartel que simulaba la portada de un periódico. En el centro se destacaba una fotografía de la cantante acompañada por un título provocador: "¿Viven del Estadio?".

La puesta en escena fue interpretada como una respuesta directa a las críticas que recibió durante los últimos meses por parte del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades la cuestionó públicamente bajo el apodo de "Lali Depósito", en referencia a las contrataciones de artistas en festivales financiados por el Estado.

Lali Diario Milei

La falsa portada no se limitó a esa referencia. También incluía una supuesta promoción relacionada con una cascada, un guiño irónico a las controversias que involucraron al vocero presidencial Manuel Adorni y a las versiones sobre propiedades de lujo que generaron repercusión en redes sociales.

Lejos de evitar el tema, la cantante eligió convertir el conflicto político y mediático en parte del concepto visual de su show, resignificando las críticas en clave artística frente a un Monumental colmado.