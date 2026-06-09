Yanina Latorre, molesta con Lali Espósito tras el éxito en River: "Se te termina politizando la carrera"
La conductora y siempre polémica Yanina Latorre cargó contra la talentosa artista por expresarse en contra del gobierno de Javier Milei nuevamente.
Lali Espósito brilló en el estadio de River el pasado fin de semana, con dos conciertos que colmaron el Monumental y dejaron en claro por qué es la reina del pop. Pero no todos estuvieron contentos con la performance de la artista: Yanina Latorre sintió la necesidad de criticarla, nuevamente, por expresar su disgusto con el Gobierno.
"Yo siempre digo que el artista tiene que tener postura política, pero lo mejor es que no se lo manifieste públicamente. Acordate cómo lo pagó Dady Brieva, cómo lo pagó Flor Peña. Gente que, en su carrera, Dady Brieva, lo han dejado de ir a ver al teatro. Gente que te deja de pagar la entrada, le han suspendido shows", comenzó ejemplificando.
Y agregó: "A Flor Peña en un momento le costó mucho el hate (odio, en inglés). Se tuvo que ir de programas, no medían. Yo no me metería, para seguir siendo exitosa. Después que puertas adentro, o en otro momento, vas a hacer una nota... Porque al final se te termina medio politizando la carrera".
"Y a veces dejás de facturar, no por no éxito, porque con Dady Brieva nadie puede poner en duda su talento", sumo.
Luego, se refirió al impacto que ella considera que tuvo Pedro Rosemblat en la vida de Lali: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, creo que es una chica peronista o kirchnerista desde siempre. Pero desde que está con Pedro Rosemblat como que todo se exacerbó".
"De los kirchneristas acérrimos, es uno de los pocos que me cae bien a mí. Me parece un tipo inteligente, coherente. Se puede hablar con él", concluyó, en torno a Pedro.
Los dardos de Lali Espósito a Milei que generaron la reacción de Yanina Latorre
Desde una falsa tapa de diario con referencias al presidente Javier Milei y a Manuel Adorni hasta un contundente discurso sobre la violencia machista, la artista aprovechó el escenario más grande de su carrera para responder a sus detractores.
La noche arrancó con una de las imágenes más comentadas del recital. En la previa de "¿Quiénes son?", Lali irrumpió sobre el escenario sosteniendo un enorme cartel que simulaba la portada de un periódico. En el centro se destacaba una fotografía de la cantante acompañada por un título provocador: "¿Viven del Estadio?".
La puesta en escena fue interpretada como una respuesta directa a las críticas que recibió durante los últimos meses por parte del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades la cuestionó públicamente bajo el apodo de "Lali Depósito", en referencia a las contrataciones de artistas en festivales financiados por el Estado.
La falsa portada no se limitó a esa referencia. También incluía una supuesta promoción relacionada con una cascada, un guiño irónico a las controversias que involucraron al vocero presidencial Manuel Adorni y a las versiones sobre propiedades de lujo que generaron repercusión en redes sociales.
Lejos de evitar el tema, la cantante eligió convertir el conflicto político y mediático en parte del concepto visual de su show, resignificando las críticas en clave artística frente a un Monumental colmado.
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