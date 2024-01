Nacho Fernández: "Fue extraño como Enzo Pérez se fue de River"

Así, destacó que "Manu Lanzini, Matías Kranevitter y el Melli Funes Mori formaron parte de una muy buena camada de River y están en condiciones de ser referentes. El Pulpo Armani va a ser el capitán y está Milton Casco también. Hay un buen mix entre grandes y juveniles".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1745506056933953839&partner=&hide_thread=false Nacho Fernández, mano a mano con TyC Sports, dejó sus sensaciones tras la salida de su amigo y último gran referente de River: "FUE EXTRAÑO CÓMO SE FUE ENZO PÉREZ DE RIVER" pic.twitter.com/3xDmCwWUjG — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2024

En cuanto al 2023 de River, Nacho Fernández opinó que "personal y grupalmente me quedó una espina con la eliminación en la última Copa Libertadores porque hasta ese momento veníamos jugando muy bien. El equipo había ganado el campeonato local con buena ventaja y nos tocó quedar afuera en octavos. A partir de ahí se complicó todo un poco más".

"La primera mitad de año fue muy buena y el golpe de la Libertadores fue muy fuerte. Los rendimientos individuales y colectivos bajaron un poco. Pero ya está, hay que mentalizarse para todo lo que viene, encarar bien la pretemporada como lo estamos haciendo para pensar en este año", agregó Fernández, que desmintió un sondeo de Gimnasia de La Plata.

"No sé de dónde salieron tantas especulaciones sobre Gimnasia. Nunca hablé y tampoco me hablaron. Tengo dos años más de contrato en River y me siento bien. Después se verá", apuntó. Además, el jugador de 33 años explicó que "no me veo arrancando de titular, pero me entrenó todos los días para serlo. El DT es el que elige y todos tenemos que estar a disposición para cuando nos toque".