No es River: Enzo Pérez confesó en qué club se quiere retirar y sorprendió a todos

enzo perez arquero Enzo Pérez como arquero de River ante Independiente de Santa Fe en la Copa Libertadores 2021

Y luego sorprendió a todos: "No me voy a retirar en River. Hace diez años lo digo, porque tengo un deseo, algo enfocado que tengo que seguir aprendiendo más allá de la edad. Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié, y también es una cuestión familiar. Se verá porque debería volver pero me queda un tiempo para disfrutar con esta camiseta", resaltó.

El experimentado volante, que se convirtió en leyenda en el club en 2021 al jugar en la posición de arquero en un partido contra Independientes de Santa Fe por la Copa Libertadores ante un brote de Covid-19 que había dejado al entonces director técnico Marcelo Gallardo casi sin jugadores a disposición, destacó además el juego de Paradela. "José Paradela tuvo un cambio, lo conozco, porque contó con la chance de irse y se quiso quedar, porque quiere triunfar acá y eso es importante, hizo un click. Está muy bien, con fluidez en el juego y estaremos a disposición para su crecimiento", aseguró el referente del equipo dirigido por Martín Demichelis.

Gremio - River Enzo Pérez tiene contrato con River hasta fin de año

Sobre el técnico sostuvo que "Demichelis dejó las cosas en claro desde que empezó. Quería ver a todos, que no se iba a casar con nadie porque ve lo que podemos hacer entre semana. Va buscando variantes y soluciones ante cada rival".

A Pérez aún le queda casi un año de contrato con River ya que su vínculo finaliza en diciembre de 2023. Se prevé, merced del muy buen nivel que sigue mostrando, que la dirigencia millonaria intentará extender el vínculo, aunque todo dependerá de la voluntad del jugador.