Qué le dijo Luis Suárez a Nicolás De La Cruz sobre la posibilidad de River

En este marco, el volante "millonario" explicó cuál fue su reacción ante los trascendidos y contó que se contactó con el goleador. "La primera reacción que tuve al ver lo de Luis Suárez en redes fue escribirle. No me respondió lo que yo quería que me responda, me dejó en stand by. Si Enzo (Francescoli) lo llamó me parece perfecto", dijo.

Sobre su propio futuro, De La Cruz sostuvo que está "muy bien en River" y que está tranquilo en Núñez. "Mi prioridad es llegar bien al Mundial. La decisión que tome va a ser un poco poniendo en la balanza eso. Mi contrato se vence a fin de año con River, pero ya estamos hablando para renovar", añadió.