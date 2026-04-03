La curiosa comparación sobre Boca que hizo Pablo Longoria en el pasado antes de llegar a River
El nuevo director deportivo del Millonario vuelve a ser noticia por una declaración de 2021 que generó ruido en Núñez y que refleja su mirada sobre la identidad de los clubes.
La llegada de Pablo Longoria como nuevo director deportivo de River no solo genera expectativa por su perfil profesional, sino también por una frase del pasado que volvió a tomar relevancia en las últimas horas. Durante su etapa inicial en el Olympique de Marsella, el dirigente español utilizó una comparación que no pasó desapercibida: “Somos el Boca de Europa”.
La declaración, realizada en 2021, resurgió en medio de su desembarco en el fútbol argentino y rápidamente generó repercusión por la inevitable referencia al Xeneize, clásico rival del club de Núñez. En aquel entonces, Longoria explicaba esa analogía desde una perspectiva cultural e identitaria, más que deportiva, al describir las características de la institución francesa.
"En Marsella el esfuerzo no se negocia. Es una ciudad trabajadora que funciona como puerto de entrada de inmigrantes y es un mix de culturas. Por eso es muy bueno el símil", sostuvo en su momento, intentando trazar un paralelismo entre ambas instituciones a partir de su historia y su vínculo con la gente.
Pablo Longoria está cerca de asumir como director deportivo de River
Más allá de esa frase, su trayectoria en el fútbol europeo respalda la apuesta de River. Longoria inició su carrera como scout en el Newcastle en 2007, y luego construyó un recorrido que incluyó pasos por clubes como Juventus, Atalanta y Valencia. Su perfil está fuertemente vinculado al análisis de talento y a la detección de jugadores con potencial de crecimiento.
En su etapa en Marsella, además, tuvo un vínculo cercano con futbolistas argentinos. Coincidió con la llegada de Darío Benedetto y fue testigo del crecimiento de Leonardo Balerdi, quien llegó a convertirse en capitán del equipo. Durante su gestión también se incorporaron nombres como Gerónimo Rulli, Valentín Carboni y Joaquín Correa, además del arribo de Jorge Sampaoli como entrenador.
El Millonario apuesta a que esa experiencia se traduzca en una mejora estructural del área de fútbol. La idea es fortalecer el trabajo en divisiones juveniles, optimizar los procesos de scouting y generar un modelo integral que permita sostener y potenciar a los talentos surgidos de la cantera.
El desafío no será menor. Longoria tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano en un contexto exigente, donde la identidad del club y los resultados deportivos suelen convivir bajo una presión constante. Y en ese escenario, aquella vieja frase sobre el club de la Ribera vuelve a aparecer como un detalle que, al menos en lo simbólico, no pasa inadvertido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario