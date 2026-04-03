La curiosa comparación sobre Boca que hizo Pablo Longoria en el pasado antes de llegar a River

pablo longoria 2

El Millonario apuesta a que esa experiencia se traduzca en una mejora estructural del área de fútbol. La idea es fortalecer el trabajo en divisiones juveniles, optimizar los procesos de scouting y generar un modelo integral que permita sostener y potenciar a los talentos surgidos de la cantera.

El desafío no será menor. Longoria tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano en un contexto exigente, donde la identidad del club y los resultados deportivos suelen convivir bajo una presión constante. Y en ese escenario, aquella vieja frase sobre el club de la Ribera vuelve a aparecer como un detalle que, al menos en lo simbólico, no pasa inadvertido.