River se reestructura: Pablo Longoria está cerca de asumir como director deportivo

Qué tareas cumplirá Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River

En el Millonario, su rol será central. Aunque resta la confirmación oficial, todo indica que tendrá injerencia directa tanto en el plantel profesional como en las divisiones juveniles. La idea es establecer una estructura con equipos multidisciplinarios, fortalecer los procesos de captación de jugadores y liderar el mercado de pases con una mirada más analítica. La incorporación de herramientas de ciencia de datos y la unificación de un modelo de juego en todas las categorías también forman parte del proyecto.