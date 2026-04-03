River se reestructura: Pablo Longoria está cerca de asumir como director deportivo
La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanza en la llegada del español, con el objetivo de modernizar el área de fútbol y reforzar la estructura del club.
River se encuentra a un paso de concretar un movimiento clave en su estructura dirigencial: la incorporación de Pablo Longoria como nuevo director deportivo. La decisión forma parte de un plan integral impulsado por Stefano Di Carlo, orientado a profesionalizar el área de fútbol y dotarla de herramientas modernas que potencien el desarrollo institucional.
La búsqueda no fue improvisada. Desde la dirigencia dejaron en claro el perfil deseado para el puesto: "Queremos sumar a alguien con mucha metodología. Con conocimiento y que empuje el lápiz. Queremos a alguien sin cartel. Si necesita a más gente para cumplir la función... se hará", había expresado el presidente en la previa de la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador. En ese contexto, el nombre de Longoria fue ganando terreno hasta posicionarse como el principal candidato.
El español, de 39 años, cuenta con una trayectoria extensa en el fútbol europeo, donde desempeñó distintos roles vinculados al scouting y la dirección deportiva. Su experiencia incluye pasos por clubes como Newcastle, Atalanta, Juventus y Valencia, además de haber sido director deportivo y posteriormente presidente del Olympique de Marsella. Su carrera comenzó en 2007 y desde entonces fue construyendo un perfil ligado a la detección de talento y la planificación estratégica.
Qué tareas cumplirá Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River
En el Millonario, su rol será central. Aunque resta la confirmación oficial, todo indica que tendrá injerencia directa tanto en el plantel profesional como en las divisiones juveniles. La idea es establecer una estructura con equipos multidisciplinarios, fortalecer los procesos de captación de jugadores y liderar el mercado de pases con una mirada más analítica. La incorporación de herramientas de ciencia de datos y la unificación de un modelo de juego en todas las categorías también forman parte del proyecto.
La llegada de Longoria implicará, además, una reorganización interna. Muchas de las funciones que hasta ahora recaían en el cuerpo técnico, especialmente durante el ciclo de Marcelo Gallardo, pasarán a estar bajo la órbita del director deportivo. Tareas como la búsqueda de refuerzos, las negociaciones contractuales y la planificación general del fútbol serán centralizadas en esta nueva figura.
De esta manera, el club de la Ribera avanza en una transformación estructural que apunta a consolidar un modelo más profesional y moderno, en línea con las principales instituciones del mundo. La posible incorporación de Longoria no solo representa un cambio de nombres, sino también una apuesta fuerte por una nueva forma de gestión.
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