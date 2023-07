Un ídolo de Boca apuntó fuerte contra River: "Hace cinco años que regalan entradas"

Pero la crítica de Hrabina no quedó ahí, también cuestionó los fallos arbitrales y dijo que los de Núñez son beneficiados: "Juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. River está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha. Los jugadores de River están entrenados para tirarse en todas, y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano. Me tienen podrido".

Además, Hrabina criticó los horarios que le dan a Boca en la Liga Profesional de Fútbol (LPF): "Por el campeonato Boca no está bien y te ponen un domingo a las 21.30, algo increíble. Y en la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con 'ayudín' de todos lados. Está queriendo igualar en títulos a Boca, todavía no puede pero está haciendo cosas desesperadamente".