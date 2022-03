Una buena para River: Enzo Pérez no tiene una lesión de gravedad y llegaría al clásico con Boca

Sin embargo, lo que se temía que podía ser algo más grave, finalmente fue descartado por los estudios médicos que se realizó el volante esta mañana: se trata de una distensión. De este modo, tendrá de 10 a 15 días de recuperación y tan solo se perdería el clásico con San Lorenzo de la próxima fecha y el debut en la Copa Argentina ante Laferrere.

"No me preocupa (la cercanía del partido con Boca), creo que va a haber tiempo suficiente. Pero bueno, cuando hay este tipo de situaciones hay que darle el tiempo necesario para que no se vuelva a repetir", deslizó el jugador de 36 años al salir de la clínica.