River vs. Estudiantes en más que una final: el cruce Enzo Pérez y Martín Demichelis

La interna entre ambos protagonistas comenzó en agosto de 2023 tras un “off the record” en el cual Demichelis le compartió a algunos periodistas su opinión, sin filtro, sobre los referentes del plantel. Eso, sumado a que no cayó para nada bien puertas adentro, se dio en un momento dónde el equipo no encontraba la vuelta y empeoró aún más el frágil día a día.

El técnico se volvió resistido por los futbolistas más experimentados, que venían de estar acostumbrados a otro modo de conducción durante los ocho años del ciclo de Marcelo Gallardo. En este contexto, se filtraron unas supuestas decisiones que iba a tomar el entrenador pensando en 2024 que involucraban a los jugadores de mayor experiencia con un recambio generacional.

Tras el amistoso ante Universidad Católica de Chile, en septiembre, Pérez hizo un comentario al respecto: "Yo hablo puertas adentro, nada más". Una frase que sonó muy fuerte y que aclaró el panorama sobre la pelea entre ambos.

En diciembre, River venció a Rosario Central y se quedó con el Trofeo de Campeones, pero la tensión entre Pérez y Demichelis, lejos de permanecer guardada, quedó expuesta en Santiago del Estero debido a que el mendocino saludó a casi todos los miembros del cuerpo técnico al retirarse del campo, pero evadió al entrenador.

"Siempre tuve el respeto de mis compañeros y de la gente que trabaja alrededor de nosotros: seguridad, prensa, utileros, cocineros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio", expresó.

