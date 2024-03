La buena noticia que recibió Robinho tras estar detenido por violación en Italia

El caso se remonta a una sentencia emitida por un tribunal de Milán en 2017, que encontró a Robinho y a otros cinco brasileños culpables de violar a una mujer albanesa de 22 años después de emborracharla en un club nocturno en 2013. La sentencia de nueve años fue confirmada por un tribunal de apelación en 2020 y validada por el Tribunal Supremo de Italia en 2022.

Italia, al no poder llevar a cabo la extradición debido a restricciones constitucionales, solicitó al TSJ brasileño la homologación de la condena para que pudiera ser cumplida en Brasil. Esta solicitud fue hecha a través del Ministerio de Justicia.

Robinho, en una entrevista televisiva el domingo pasado, reiteró su inocencia en el caso y acusó a la justicia italiana de racismo. Además, afirmó poseer pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

En un video publicado en la red social Instagram al día siguiente, el exfutbolista detalló su versión del incidente, mostrando fotos y mensajes de texto que, según él, respaldan su inocencia al negar que la víctima estuviera ebria.

A pesar de sus afirmaciones, la decisión del TSJ ratifica la condena en Italia, lo que significa que Robinho podría enfrentar el cumplimiento de su sentencia en Brasil, su país natal.

Embed - 318K views · 14K likes | Robinho on Instagram: "Entrevista com Valerio Mazzuoli - Especialista em Direito Internacional fala com a CNN. Nota a imprensa: A defesa de Robinho ressalta que o julgamento do STJ tem finalidade de apreciar somente a possibilidade de a decisão estrangeira ser homologada para cumprimento da pena no Brasil. Considera-se que o pedido não tem como ser atendido, porque: a) a Constituição do Brasil veda a extradição de brasileiro nato para ser julgado no exterior, salvo hipótese de tráfico internacional de drogas; b) por consequência, se o brasileiro não pode ser extraditado para ser julgado fora do País, mostra-se incompatível com nossa Constituição aplicar a ele a pena estabelecida em processo que foi julgado no exterior; c) o Tratado Brasil-Itália (Decreto 862/93) veda expressamente cooperação que importe medidas restritivas de liberdade pessoal ou a execução de condenações. d) não cabe cogitar da incidência de Lei de Migração (13.445/2017), primeiro porque, sendo posterior aos fatos, não pode retroagir para prejudicar, segundo porque só seria invocável se fosse possível a extradição. Sendo assim, cabe à Justiça brasileira o julgamento do processo."