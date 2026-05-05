Robinho estalló desde la cárcel contra Neymar por la agresión a su hijo: qué dijo
El exdelantero, que cumple una condena de nueve años en prisión, reaccionó con indignación al enterarse del conflicto en el Santos: todos los detalles.
La tensión en el centro de entrenamiento del Santos se desató durante la última práctica. Tras una acción individual de Robinho Jr. que no terminó en gol, se produjo un fuerte intercambio verbal entre el joven de 18 años y Neymar.
Según trascendió en las últimas horas, el cruce subió de tono cuando el delantero experimentado le recriminó al juvenil: “Por eso no tenés goles en Primera”. Ante esto, el hijo de Robinho respondió: “Al menos no estoy en el piso”. Tras estas palabras, se habría producido la cachetada que obligó a retirar al juvenil, visiblemente afectado, hacia la zona de los vestuarios. El episodio resulta un fuerte contraste con el vínculo casi paternal que Neymar mantenía en el día a día con el joven, al punto de haber sido considerado en su momento como posible padrino.
La postura de Robinho y el ultimátum legal
Desde prisión, Robinho manifestó su total indignación por el trato recibido por su hijo y exigió que la directiva del Peixe tome medidas drásticas. Primero expresó la exigencia de que se hagan públicas las imágenes de la práctica y del incidente para aclarar un poco el panorama que sorprendió mucho puertas adentro.
Además, el reconocido exfutbolista pidió una sanción cuánto antes y reclamó una multa económica ejemplar para Neymar para que acciones cómo estas no vuelvan a pasar. Y cómo si fuera poco, aseguró que tomará acciones legales: el entorno del joven no descarta acudir a la Justicia si el club no responde a los requerimientos presentados en un plazo de 48 horas (que incluyen la entrega de los videos y una reunión formal por la rescisión de contrato).
El escándalo se da en un momento delicado para la institución, que ocupa el puesto 17° del Brasileirao con apenas 15 puntos, en la parte baja de la tabla tras un empate 1-1 frente al Palmeiras. En este complejo escenario institucional, Neymar, quien descansó en la última fecha del torneo local, será titular este martes por la noche cuando el Santos se mida frente a Recoleta FC por la Copa Sudamericana.
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