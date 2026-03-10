Rodrigo Auzmendi se va de Banfield y no jugará en Lanús: cuál será su nuevo club
Luego de un caótico mercado de pases, el delantero fue comprado por Querétaro de México y se quedará en el fútbol argentino por el cupo de extranjeros.
Rodrigo Auzmendi finalmente jugará en San Lorenzo tras una serie de negociaciones y conflictos que involucraron a Banfield, Querétaro y Lanús. El delantero de 25 años llegará a préstamo por un año desde el club mexicano, con opción de compra para el Ciclón.
El delantero llegará al Ciclón a préstamo desde Querétaro de México, club que posee su ficha, luego de alcanzar un acuerdo que también involucró al Taladro, institución en la que jugó durante la última temporada.
La historia comenzó con una deuda de cerca de 1.000.000 de dólares que el conjunto del Sur mantenía con el club mexicano tras la compra realizada durante la gestión de Martín Río. Ante ese escenario, Querétaro aceptó perdonar el monto adeudado a cambio de quedarse con el pase del atacante de 25 años.
La frustrada llegada a Lanús
Una vez concretada la operación, el conjunto mexicano se encontró con un inconveniente: no contaba con cupo de extranjeros disponible, por lo que debía ceder al futbolista. En ese contexto surgieron varias alternativas. Primero apareció un sondeo de Boca que finalmente no avanzó y luego Lanús tomó protagonismo tras vender a Rodrigo Castillo al Fluminense por una cifra cercana a los 10.000.000 de dólares.
El Granate incluso había programado la revisión médica del delantero para el lunes, paso previo a su incorporación. Sin embargo, el posible traspaso desde Banfield hacia su clásico rival generó malestar en el sur del Gran Buenos Aires y la operación terminó cayéndose.
El representante del jugador, Martín Palma, cuestionó la situación y apuntó contra la dirigencia del Taladro: "Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto. El que fue a buscar a Querétaro fue Banfield, ellos nos meten en este lío y después no aceptan".
San Lorenzo cerró el acuerdo por Rodrigo Auzmendi
En medio de ese escenario, San Lorenzo avanzó en las negociaciones y este martes alcanzó un acuerdo para sumar al delantero. El Ciclón incorporará a Auzmendi a préstamo por un año, sin cargo, y con una opción de compra fijada en 4.000.000 de dólares.
De esta manera, se convertirá en el séptimo refuerzo del plantel azulgrana tras las llegadas de Mauricio Cardillo (libre desde Independiente Rivadavia), Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar), Mathías De Ritis (libre de Peñarol), Gonzalo Abrego (préstamo de Godoy Cruz), Luciano Vietto (libre de Racing) y Guzmán Corujo (libre de Deportivo Cali).
Durante su paso por Banfield, el delantero disputó 22 partidos, en los que marcó cuatro goles —uno de ellos en el triunfo 2-1 ante Lanús en el clásico del Sur por el Torneo Clausura 2025— y aportó dos asistencias.
