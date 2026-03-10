Rodrigo Auzmendi se va de Banfield y no jugará en Lanús: cuál será su nuevo club

El representante del jugador, Martín Palma, cuestionó la situación y apuntó contra la dirigencia del Taladro: "Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto. El que fue a buscar a Querétaro fue Banfield, ellos nos meten en este lío y después no aceptan".

San Lorenzo cerró el acuerdo por Rodrigo Auzmendi

En medio de ese escenario, San Lorenzo avanzó en las negociaciones y este martes alcanzó un acuerdo para sumar al delantero. El Ciclón incorporará a Auzmendi a préstamo por un año, sin cargo, y con una opción de compra fijada en 4.000.000 de dólares.

De esta manera, se convertirá en el séptimo refuerzo del plantel azulgrana tras las llegadas de Mauricio Cardillo (libre desde Independiente Rivadavia), Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar), Mathías De Ritis (libre de Peñarol), Gonzalo Abrego (préstamo de Godoy Cruz), Luciano Vietto (libre de Racing) y Guzmán Corujo (libre de Deportivo Cali).

Durante su paso por Banfield, el delantero disputó 22 partidos, en los que marcó cuatro goles —uno de ellos en el triunfo 2-1 ante Lanús en el clásico del Sur por el Torneo Clausura 2025— y aportó dos asistencias.