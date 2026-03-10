La insólita causa que habría provocado el incendio en una histórica fábrica de bicicletas en Barracas
El siniestro motivó un amplio operativo de bomberos y el SAME. Las llamas consumieron el lugar casi en su totalidad, pero no se registraron heridos.
Un incendio destruyó gran parte de una tradicional fábrica de bicicletas en el barrio porteño de Barracas. El siniestro se desató en las primeras horas de este martes y movilizó a varias dotaciones de bomberos, además de personal médico que acudió al lugar por prevención. Tras la extinción del fuego, se conoció la insólita causa.
La alerta ingresó a los servicios de emergencia alrededor de las 6.40 de la mañana, cuando se reportó un incendio en una reconocida fábrica de bicicletas ubicada sobre la calle Herrera al 1100, entre avenida Suárez y Olavarría, frente a la Autopista Arturo Frondizi.
Al lugar se desplazaron de inmediato Bomberos de la Ciudad, junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha, así como también personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), convocado por prevención ante posibles heridos.
La insólita causa del incendio en Barracas
De acuerdo con los primeros datos recabados de las pericias preliminares realizadas en el lugar, el incendio habría comenzado de una forma poco habitual. Según informaron en C5N, el lunes por la noche varias personas se habían reunido para comer un asado dentro del predio de la fábrica, pero, al retirarse, no habrían apagado las brasas completamente. Eso habría provocado que, con el paso de las horas, el fuego se reavivara y terminara provocando el siniestro.
La rápida propagación de las llamas dentro de la fábrica podría haber sido facilitada por material inflamable que suele encontrarse en estos lugares, como gomas, plásticos y estructuras propias para la producción de las bicicletas.
Así fue el operativo en Barracas por el incendio de una fábrica de bicicletas
Al lugar también acudió personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que permaneció en el operativo por prevención ante la posibilidad de personas afectadas por humo o quemaduras.
Pese a la magnitud del incendio, afortunadamente, no fue necesario asistir a ninguna víctima. Alrededor de las 7.20 de la mañana, el SAME informó el final del operativo médico sin intervenciones.
La fábrica de bicicletas afectada era considerada un comercio tradicional e histórico de Barracas. El negocio, llamado “Mario A. Zamponi y Cia”, funcionaba tanto como punto de venta como para el armado de los rodados. Los destrozos materiales fueron importantes y el lugar quedó prácticamente consumido en su totalidad, lo que causó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona.
