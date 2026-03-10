La insólita causa que habría provocado el incendio en una histórica fábrica de bicicletas en Barracas

Así fue el operativo en Barracas por el incendio de una fábrica de bicicletas

incendio fabrica barracas

Al lugar también acudió personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que permaneció en el operativo por prevención ante la posibilidad de personas afectadas por humo o quemaduras.

Pese a la magnitud del incendio, afortunadamente, no fue necesario asistir a ninguna víctima. Alrededor de las 7.20 de la mañana, el SAME informó el final del operativo médico sin intervenciones.

La fábrica de bicicletas afectada era considerada un comercio tradicional e histórico de Barracas. El negocio, llamado “Mario A. Zamponi y Cia”, funcionaba tanto como punto de venta como para el armado de los rodados. Los destrozos materiales fueron importantes y el lugar quedó prácticamente consumido en su totalidad, lo que causó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona.