Huracán podrá recibir a River con público: habilitan 15.000 hinchas en el Ducó

La posibilidad de jugar con público llega luego de varios días de gestiones de la dirigencia del club, que había manifestado su rechazo a disputar el partido a puertas cerradas. La situación se había generado tras el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo a pocas cuadras del estadio Tomás Adolfo Ducó, hecho que motivó la intervención de las autoridades y puso en duda la realización del encuentro en ese escenario.