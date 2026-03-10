Cuándo llega el frío al AMBA: un galerna borrascosa desplomará casi 20 grados la temperatura
Tras un inminente pico de calor que superará los 30 grados, el ingreso de un severo frente frío de tormentas y ráfagas de viento barrerá con el clima de verano.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita días de una aparente tranquilidad otoñal, pero los modelos meteorológicos anticipan un quiebre drástico para la próxima semana. Un galerna borrascosa traerá consigo el frío al compás del fin del verano.
Tras un salto en el termómetro, un sistema frontal severo —caracterizado como una galerna borrascosa por la intensidad de sus vientos y precipitaciones— provocará un derrumbe térmico de casi 20 grados de diferencia entre el pico de calor y las nuevas mínimas.
El último gran salto del termómetro
Antes de la llegada del frío, la región experimentará un marcado y breve ascenso de las temperaturas. Si bien entre este martes 10 y el sábado 14 de marzo las máximas se mantendrán agradables oscilando entre los 25°C y 26°C, el cierre del fin de semana traerá un anticipo puramente veraniego.
El domingo 15 los termómetros treparán hasta los 30°C, preparando el terreno para la jornada más sofocante: el lunes 16 de marzo. Para ese día se espera un pico máximo de 32°C y una mínima elevada de 24°C, todo esto acompañado por molestas ráfagas de viento de hasta 43 km/h.
Lluvias, vientos y el inicio del descenso
El cambio de masa de aire comenzará a sentirse con fuerza a partir del martes 17 de marzo. El pronóstico marca la llegada de la inestabilidad con un 50% de probabilidad de tormentas y una caída de agua estimada en 3.4 mm. Ese día, las ráfagas de viento alcanzarán su punto de mayor intensidad, soplando hasta los 49 km/h.
El mal tiempo persistirá durante el miércoles 18, jornada que registrará la mayor cantidad de precipitaciones previstas (4 mm, con un 60% de probabilidad) y un primer descenso de la máxima, que se ubicará en 26°C.
Cuándo se instalará el frío intenso
Una vez que el frente borrascoso logre barrer con la humedad y las altas temperaturas, el frío desembarcará de forma contundente en el AMBA, exigiendo el uso de camperas y ropa de abrigo.
Jueves 19 y Viernes 20: Las temperaturas máximas caerán a 23°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16°C y 18°C, con vientos persistentes que rozarán los 48 km/h.
El desplome definitivo: El impacto más fuerte de este ingreso polar se sentirá entre el domingo 22 y el lunes 23 de marzo. Para ambos días se pronostica una temperatura mínima de apenas 13°C y una máxima que no logrará superar los 21°C.
De esta manera, la región experimentará una brecha térmica total de 19 grados si se contrasta el agobiante pico máximo de 32°C del lunes 16 con el amanecer helado de 13°C previsto para la semana siguiente.
