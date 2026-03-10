Cuándo llega el frío al AMBA: un galerna borrascosa desplomará casi 20 grados la temperatura

Lluvias, vientos y el inicio del descenso

El cambio de masa de aire comenzará a sentirse con fuerza a partir del martes 17 de marzo. El pronóstico marca la llegada de la inestabilidad con un 50% de probabilidad de tormentas y una caída de agua estimada en 3.4 mm. Ese día, las ráfagas de viento alcanzarán su punto de mayor intensidad, soplando hasta los 49 km/h.

El mal tiempo persistirá durante el miércoles 18, jornada que registrará la mayor cantidad de precipitaciones previstas (4 mm, con un 60% de probabilidad) y un primer descenso de la máxima, que se ubicará en 26°C.

Cuándo se instalará el frío intenso

image Llega el frío al AMBA

Una vez que el frente borrascoso logre barrer con la humedad y las altas temperaturas, el frío desembarcará de forma contundente en el AMBA, exigiendo el uso de camperas y ropa de abrigo.

Jueves 19 y Viernes 20: Las temperaturas máximas caerán a 23°C , mientras que las mínimas oscilarán entre los 16°C y 18°C , con vientos persistentes que rozarán los 48 km/h .

El desplome definitivo: El impacto más fuerte de este ingreso polar se sentirá entre el domingo 22 y el lunes 23 de marzo. Para ambos días se pronostica una temperatura mínima de apenas 13°C y una máxima que no logrará superar los 21°C.

De esta manera, la región experimentará una brecha térmica total de 19 grados si se contrasta el agobiante pico máximo de 32°C del lunes 16 con el amanecer helado de 13°C previsto para la semana siguiente.