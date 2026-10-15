Rodrigo Battaglia se acerca a su regreso en Boca: podría ser titular ante Talleres

¿Por qué Boca necesita recuperar al mediocampista?

Battaglia ya había sido convocado para el encuentro frente a Racing por la Copa Argentina, aunque finalmente quedó afuera del banco de suplentes. Posteriormente, integró las nóminas para los compromisos contra Instituto, por el Clausura, y Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana, pero no ingresó en ninguno.

Ahora, las ausencias de Leandro Paredes y Tomás Belmonte podrían abrirle una oportunidad concreta para volver a jugar ante Talleres. La decisión dependerá de su evolución y de la evaluación que realice el cuerpo técnico, que deberá determinar si está en condiciones de comenzar como titular o ingresar durante el segundo tiempo.

La situación de Paredes también será determinante. El capitán evoluciona de un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho y mantiene la intención de llegar a la revancha contra Vasco da Gama en Brasil. En ese contexto, contar con el volante permitiría sumar una alternativa para cubrir el mediocampo.

La experiencia de Battaglia, un recurso para la recta final

A sus 35 años, el volante cuenta con experiencia en encuentros de alta exigencia. Aunque disputó apenas 35 partidos con la camiseta azul y oro, durante sus etapas con Fernando Gago y Miguel Ángel Russo llegó a ocupar un lugar importante en el equipo.

Fue titular en todos los encuentros de la fase regular del Clausura y tuvo participación completa durante el Mundial de Clubes, incluso marcando goles. Más adelante, un desgarro lo marginó de varios compromisos.

Su regreso podría ofrecerle a Boca una variante de experiencia para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Después de meses de recuperación, Battaglia está cerca de volver a competir y el partido ante Talleres aparece como una oportunidad para dar el primer paso.