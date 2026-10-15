Fin al sueño de dar la vuelta en la Bombonera: River perdió la chance de pelear por la Tabla Anual

Boca todavía puede soñar con una definición histórica

Mientras River perdió la posibilidad de festejar en La Bombonera, Boca conserva una combinación de resultados que podría permitirle consagrarse campeón ante su público y frente a su máximo rival. Para lograrlo, el Xeneize deberá vencer a Talleres, Independiente y River, además de depender de los resultados de los principales competidores en la tabla anual.

Independiente Rivadavia tendría que sumar cuatro puntos como máximo; Argentinos Juniors, cinco; Rosario Central, seis; mientras que Vélez y Belgrano no podrían superar las siete unidades. También existen combinaciones que contemplan empates de Boca, aunque serían escenarios considerablemente más complejos.

Por ahora, la igualdad en Junín modificó el panorama de River y dejó abierta una posibilidad que podría convertir el próximo Superclásico en una jornada decisiva.