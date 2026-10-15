Fin al sueño de dar la vuelta en la Bombonera: River perdió la chance de pelear por la Tabla Anual
El 1-1 en Junín dejó al Millonario sin posibilidades matemáticas de llegar a la penúltima fecha con cuatro puntos de ventaja. Y también complicó el camino a hacia la Copa Libertadores.
River dejó escapar una oportunidad importante en su visita a Sarmiento. El empate 1-1 en Junín no solo representó un nuevo traspié en el Torneo Clausura 2026, sino que también terminó con la posibilidad de conquistar la Tabla Anual en La Bombonera, un escenario que le habría dado un condimento especial a la definición del campeonato.
Con cuatro fechas todavía por disputarse, el equipo de Núñez ocupa el octavo puesto de la clasificación acumulada, con 46 puntos. El líder, Independiente Rivadavia, le lleva seis unidades de diferencia, una distancia que refleja las dificultades que atravesó el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a lo largo de las últimas jornadas.
Aunque River todavía conserva posibilidades matemáticas de quedarse con el título de Campeón de Liga, ya no podrá alcanzar la ventaja necesaria para asegurarse la consagración en la cancha de su clásico rival. La posibilidad de repetir lo sucedido en 1942, 1955 y 1986, cuando el Millonario dio vueltas olímpicas en el estadio de Boca, quedó descartada por el resultado obtenido en Junín.
Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027?
El empate frente a Sarmiento también complicó las aspiraciones internacionales del equipo. Ahora necesita sumar una importante cantidad de puntos en el tramo final para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla anual.
Como referencia aparece la campaña de Argentinos Juniors en 2025, cuando terminó tercero con 57 unidades. Si esa cifra vuelve a ser suficiente para alcanzar el objetivo, el Millonario deberá ganar los cuatro encuentros que le quedan y esperar que los equipos que lo superan pierdan puntos. El margen de error es mínimo y la obligación de conseguir resultados positivos aumenta con cada fecha que pasa.
Boca todavía puede soñar con una definición histórica
Mientras River perdió la posibilidad de festejar en La Bombonera, Boca conserva una combinación de resultados que podría permitirle consagrarse campeón ante su público y frente a su máximo rival. Para lograrlo, el Xeneize deberá vencer a Talleres, Independiente y River, además de depender de los resultados de los principales competidores en la tabla anual.
Independiente Rivadavia tendría que sumar cuatro puntos como máximo; Argentinos Juniors, cinco; Rosario Central, seis; mientras que Vélez y Belgrano no podrían superar las siete unidades. También existen combinaciones que contemplan empates de Boca, aunque serían escenarios considerablemente más complejos.
Por ahora, la igualdad en Junín modificó el panorama de River y dejó abierta una posibilidad que podría convertir el próximo Superclásico en una jornada decisiva.
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