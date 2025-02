Roger Martínez se fue de Racing porque la dirigencia no hizo el esfuerzo para retenerlo

roger martinez.jpg

Roger Martínez y su partida de Racing

Primero el colombiano dijo "quería cambiar de aires" pero luego aclaró que le expresó a mucha gente del club sus deseos de continuar luego de que el entrenador de Racing, Gustavo Costas, le insistiera para que siga en la Academia.

"Tenía que cambiar de aires por eso preferí seguir mi carrera en otro lado", comenzó afirmando para luego aclarar: "Tampoco hicieron el esfuerzo en que me quedara, quería quedarme y se lo dije a muchas personas, no sentí que me querían".

roger martinez.mp4 Milito no quería que siga Roger Martínez.

Y sobre Costas, el delantero, autor del gol que cerró el resultado de la final de la Copa Sudamericana, destacó: "Gustavo siempre me hizo sentir especial, me llamaba en las vacaciones y me decía 'yo quiero que te quedes, sos importante, hacés los goles importantes', esto y lo otro".