Williams Alarcón se aleja de Boca: está muy cerca de ser refuerzo de un club de la MLS
El mediocampista chileno tiene encaminada su salida del Xeneize rumbo a Estados Unidos. Llegaría a préstamo después de un año y medio en el club.
Williams Alarcón está muy cerca de dejar Boca para continuar su carrera en la MLS. El mediocampista chileno recibió una propuesta del Atlanta United para incorporarse a préstamo y las negociaciones entre las partes avanzaron de manera considerable durante las últimas horas. Aunque todavía restan definir algunos detalles de la operación, todo indica que el futbolista podría viajar próximamente a Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo.
La salida del volante comenzó a tomar forma con una señal concreta por parte del cuerpo técnico: Alarcón no fue incluido entre los concentrados para el partido de Boca ante Recoleta, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En su lugar apareció Tomás Belmonte, quien ya se encontraba recuperado de una lesión y volvió a estar disponible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena.
El mediocampista de 25 años había llegado al Xeneize a comienzos de 2025, después de haber tenido un destacado paso por Huracán. La institución desembolsó cinco millones de dólares para quedarse con su pase, en una operación que había generado expectativas por las condiciones futbolísticas que había mostrado durante su etapa en el fútbol argentino.
Las negociaciones entre Boca y Atlanta United avanzan
El interés del conjunto estadounidense puede representar una oportunidad para que Alarcón encuentre continuidad y vuelva a tener un rol más importante. Las conversaciones para concretar la cesión ya están avanzadas, aunque todavía no trascendieron públicamente las condiciones definitivas del acuerdo.
Uno de los aspectos que todavía resta determinar es la duración del préstamo y si Atlanta United tendrá una opción de compra al finalizar el vínculo. Esos detalles serán determinantes para conocer cuál será el futuro del futbolista una vez que finalice su etapa en la MLS.
Más allá de las cuestiones contractuales, desde Boca esperan que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas horas. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Alarcón deberá preparar su viaje a Estados Unidos para incorporarse al plantel del conjunto norteamericano.
Su ausencia ante Recoleta fue interpretada como una señal de que la operación podría estar próxima a concretarse. En el club, además, ya había alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo, con el regreso de Belmonte después de superar su inconveniente físico.
El paso de Williams Alarcón en Boca quedó lejos de lo esperado
Su recorrido en el conjunto de la Ribera no terminó de alcanzar el nivel esperado. A lo largo de su estadía disputó 34 partidos, aunque solamente fue titular en 17 de ellos. Además, apenas en seis oportunidades permaneció dentro del campo durante los 90 minutos completos. Había arribado con la expectativa de consolidarse como una pieza importante en la mitad de la cancha. Su llegada se produjo luego de su etapa en Huracán y significó una inversión de USD 5 millones para la institución.
El rendimiento del chileno, sin embargo, no terminó de convencer de manera sostenida. La cantidad de partidos disputados y, especialmente, la escasa cantidad de encuentros que completó desde el inicio hasta el final reflejan las dificultades que tuvo para convertirse en una presencia habitual dentro del equipo.
Ahora, la posibilidad de jugar en la MLS aparece como una alternativa para relanzar su carrera. Atlanta United busca incorporarlo mediante una cesión y Boca podría concretar una salida que le permita liberar espacio dentro de su plantel y, eventualmente, evaluar nuevamente el futuro del jugador más adelante.
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