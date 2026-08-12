Williams Alarcón se aleja de Boca: está muy cerca de ser refuerzo de un club de la MLS

Más allá de las cuestiones contractuales, desde Boca esperan que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas horas. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Alarcón deberá preparar su viaje a Estados Unidos para incorporarse al plantel del conjunto norteamericano.

Su ausencia ante Recoleta fue interpretada como una señal de que la operación podría estar próxima a concretarse. En el club, además, ya había alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo, con el regreso de Belmonte después de superar su inconveniente físico.

El paso de Williams Alarcón en Boca quedó lejos de lo esperado

Su recorrido en el conjunto de la Ribera no terminó de alcanzar el nivel esperado. A lo largo de su estadía disputó 34 partidos, aunque solamente fue titular en 17 de ellos. Además, apenas en seis oportunidades permaneció dentro del campo durante los 90 minutos completos. Había arribado con la expectativa de consolidarse como una pieza importante en la mitad de la cancha. Su llegada se produjo luego de su etapa en Huracán y significó una inversión de USD 5 millones para la institución.

El rendimiento del chileno, sin embargo, no terminó de convencer de manera sostenida. La cantidad de partidos disputados y, especialmente, la escasa cantidad de encuentros que completó desde el inicio hasta el final reflejan las dificultades que tuvo para convertirse en una presencia habitual dentro del equipo.

Ahora, la posibilidad de jugar en la MLS aparece como una alternativa para relanzar su carrera. Atlanta United busca incorporarlo mediante una cesión y Boca podría concretar una salida que le permita liberar espacio dentro de su plantel y, eventualmente, evaluar nuevamente el futuro del jugador más adelante.