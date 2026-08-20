Ronaldinho vuelve al fútbol profesional a los 46 años: dónde jugará
El astro brasileño aterrizó en su nuevo destino para comenzar una nueva etapa en su vida que sorprendió a todos los fanáticos.
El fútbol mundial vuelve a sonreír con una noticia que parece sacada de un cuento de ficción, pero que es 100% real. A 11 años de haber colgado los botines de manera oficial, Ronaldinho Gaúcho decidió descolgar el retiro y concretar un regreso histórico al fútbol profesional a los 46 años. El destino elegido es el Ravenna FC, equipo que milita en la Serie C del fútbol italiano.
La llegada de la leyenda de la Canarinha desató un verdadero frenesí en la ciudad del norte de Italia. Más de seis mil hinchas se autoconvocaron para darle una bienvenida digna de un rey a quien fuera campeón del mundo y ganador del Balón de Oro. Sin embargo, su desembarco en el Calcio no se limita a su presencia dentro del campo de juego, sino que forma parte de una movida institucional sin precedentes.
El gran gestor de esta operación es Ignazio Cipriani, nuevo propietario del club y nieto del fundador del célebre Harry's Bar de Venecia. Impulsado por una gran amistad personal con el ex Barcelona, el empresario no solo logró convencerlo para vestir la camiseta albirroja, sino que también lo sumó como socio, coinversionista y embajador internacional para expandir la marca de la institución a nivel global.
Pese a los cuestionamientos inevitables sobre su estado físico tras más de una década de inactividad, la dirigencia aclaró que la prioridad no pasa por una exigencia competitiva semanal. El plan trazado para Dinho contempla minutos muy puntuales bajo las órdenes del entrenador Andrea Mandorlini, con un reto emotivo entre ceja y ceja: convertir el último gol de su carrera como profesional.
Aún se desconoce si su debut oficial podría darse en el próximo compromiso ante el Reggiana, pero la expectativa es total. Ronaldinho está de vuelta en las canchas y el fútbol celebra una última función llena de magia, nostalgia y un objetivo dorado por cumplir en el ascenso italiano.
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