Ronaldinho vuelve al fútbol profesional a los 46 años: dónde jugará

La llegada de la leyenda de la Canarinha desató un verdadero frenesí en la ciudad del norte de Italia. Más de seis mil hinchas se autoconvocaron para darle una bienvenida digna de un rey a quien fuera campeón del mundo y ganador del Balón de Oro. Sin embargo, su desembarco en el Calcio no se limita a su presencia dentro del campo de juego, sino que forma parte de una movida institucional sin precedentes.