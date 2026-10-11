Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y se afianza como líder del Torneo Clausura

Ángel Di María fue una de las grandes figuras de la jornada al convertir dos goles y volver a marcar la diferencia con su calidad. El campeón del mundo encabezó la ofensiva del conjunto rosarino, que también contó con los tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben para sellar una goleada que ilusiona a sus hinchas.