Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y se afianza como líder del Torneo Clausura
El Canalla se impuso con autoridad por la fecha 12 de la Zona B. Ángel Di María marcó un doblete, mientras que Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben completaron la goleada.
Rosario Central tuvo una tarde soñada y goleó 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con una actuación contundente, el Canalla hizo valer su jerarquía y sumó tres puntos fundamentales para consolidarse como único puntero de su grupo.
Ángel Di María fue una de las grandes figuras de la jornada al convertir dos goles y volver a marcar la diferencia con su calidad. El campeón del mundo encabezó la ofensiva del conjunto rosarino, que también contó con los tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben para sellar una goleada que ilusiona a sus hinchas.
El equipo de Rosario mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades para quedarse con un triunfo que puede resultar determinante en la pelea por la clasificación a los playoffs. La diferencia de cuatro goles reflejó una tarde favorable para el Canalla, que ratificó sus aspiraciones en el campeonato.
Con esta victoria, Rosario Central alcanzó las 22 unidades y quedó como líder de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El conjunto rosarino atraviesa un momento importante en la competencia y buscará sostener su posición en la recta decisiva de la fase regular. Por su parte, Independiente Rivadavia dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a la cima y se quedó con 18 puntos.
Ángel Di María, desde los doce pasos, abrió el marcador:
Jaminton Campaz estiró la ventaja para el Canalla:
Doblete de Ángel Di Maria para el 3-0:
Enzo Copetti pone cifras de goleada en Rosario:
Marco Ruben entró y puso el 5-0:
Formaciones de Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Leonel Bucca. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
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