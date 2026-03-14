Rosario Central venció a Banfield con el ingreso estelar de Ángel Di María
Con un ingreso clave de Ángel Di María, Rosario Central lo dio vuelta en el Gigante de Arroyito y derrotó 2 a 1 a Banfield para subirse a la punta.
En su esperado regreso al Gigante de Arroyito tras ganar el clásico de la ciudad, Rosario Central demostró carácter para revertir un partido muy complicado. El conjunto local derrotó por 2 a 1 a Banfield y, gracias a esta valiosa victoria, logró subirse momentáneamente a lo más alto de su zona.
El impacto de Ángel Di María desde el banco
El encuentro del Torneo Apertura comenzó cuesta arriba para el local. A los 35 minutos del primer tiempo, el uruguayo Mauro Méndez aprovechó un centro y empujó la pelota de pecho para poner en ventaja a la visita.
La historia cambió radicalmente en el complemento cuando el técnico Jorge Almirón decidió mandar a la cancha a Ángel Di María. El ídolo rosarino había arrancado el partido en el banco de suplentes para no arriesgar su físico tras sufrir una reciente sobrecarga muscular en el aductor izquierdo.
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La remontada definitiva ante Banfield
La jerarquía del Fideo fue determinante para desarmar la defensa rival y dar vuelta el marcador. A los 63 minutos, apenas ingresado, ejecutó un peligroso centro buscando a Jaminton Campaz que terminó en un gol en contra de López García, decretando el empate transitorio.
Cerca del cierre, a los 82 minutos, otra gran asistencia quirúrgica de Di María encontró la cabeza del atacante colombiano, quien no perdonó al arquero Sanguinetti y selló el 2 a 1 definitivo que desató la fiesta total en las tribunas.
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