Vélez venció a Platense y sigue puntero e invicto en la Zona A del Torneo Apertura
El Fortín ganó 2-0 en Vicente López con goles de Monzón y Robertone. Vélez Sarsfield se consolida como líder invicto de la Zona A del torneo.
Por la fecha once del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Vélez demostró su jerarquía al derrotar a Platense por 2-0 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Con esta sólida victoria como visitante, el conjunto de Liniers estiró su invicto y se afianzó en lo más alto de la tabla.
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Los goles de Vélez para sellar el triunfo
El equipo visitante golpeó en los momentos justos y empezó a encaminar el partido desde el arranque. A los 8 minutos de la primera mitad, Florián Monzón fue el encargado de abrir el marcador.
La historia se definió en el inicio del complemento, a los 49 minutos, cuando Lucas Robertone amplió la diferencia y sentenció el duelo. Este grito tuvo un sabor especial, ya que significó su primer gol con la camiseta de la V azulada desde su reciente regreso del fútbol europeo.
El esfuerzo de Platense no fue suficiente
Más allá de que el desarrollo del juego mostró una posesión de pelota bastante repartida, la efectividad en las áreas fue la gran clave de la noche. Ambos planteles terminaron los 90 minutos con 14 remates totales, pero el Fortín fue mucho más punzante: registró seis tiros directos al arco, contra solo cuatro del Calamar.
Con este resultado, los de Liniers sumaron 22 puntos (producto de seis victorias y cuatro empates en diez presentaciones) y ratificaron su chapa de candidatos en la Zona A. Por su parte, el equipo local no pudo hacer valer su localía y se mantuvo estancado en la línea de las 14 unidades.
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