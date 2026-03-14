Vélez venció a Platense y sigue puntero e invicto en la Zona A del Torneo Apertura

Embed - PLATENSE 0 - 0 VÉLEZ I Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

El esfuerzo de Platense no fue suficiente

Más allá de que el desarrollo del juego mostró una posesión de pelota bastante repartida, la efectividad en las áreas fue la gran clave de la noche. Ambos planteles terminaron los 90 minutos con 14 remates totales, pero el Fortín fue mucho más punzante: registró seis tiros directos al arco, contra solo cuatro del Calamar.