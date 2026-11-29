Rosario Central vs. Barracas Central por los cuartos del Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Rosario Central recibe a Barracas Central desde las 17 en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Clausura 2026, con TV de ESPN Premium.
Rosario Central y Barracas Central abren la jornada de cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 17 en el Gigante de Arroyito, lo transmite ESPN Premium y se puede ver en streaming por Disney+ Premium. Es a partido único y el Canalla es local porque terminó primero en la Zona B. Si hay empate, se juegan 30 minutos de suplementario y, si sigue igual, se define por penales.
El Canalla eliminó a Gimnasia de Mendoza por 3-1 en octavos y en el Gigante es muy difícil de vencer: lleva 12 partidos sin perder como local. Su última derrota en casa fue el 29 de agosto, ante Gimnasia de La Plata. Además, terminó segundo en la tabla anual, a un punto de Boca. Ángel Di María, con 6 goles, es su goleador en el torneo. Vuelve Gastón Ávila, que ya cumplió la sanción.
Barracas fue quinto en la Zona B, con 26 puntos, y dio el golpe en octavos: le ganó 1-0 a Defensa y Justicia de visitante, con gol de Norberto Briasco. Con el 12° puesto en la tabla anual, ya tiene asegurado su lugar en la próxima Copa Sudamericana.
En los últimos cruces ganó Central: 2-0 en el Gigante en febrero, con goles de Copetti y Di María, y 1-0 de visitante en agosto. En el historial general, Barracas tiene más triunfos. El ganador enfrenta en semifinales al que pase entre Boca y Gimnasia.
Las probables formaciones de Central y Barracas
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi o Julián Fernández, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Barracas Central: Marcelo Mino; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.
Otros datos del partido
- Hora: 17
- Estadio: Gigante de Arroyito
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Silvio Trucco
- TV: ESPN Premium
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