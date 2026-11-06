Rosario Central vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla" recibe al ya descendido Estudiantes con el objetivo de ganar y esperar que tanto Boca como Argentinos pierdan puntos en sus respectivas presentaciones.
Rosario Central recibe a Estudiantes (RC) este sábado, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN 2, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y tendrá a Héctor Paletta a cargo del VAR.
El "Canalla" llega con un objetivo claro: quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, una pelea que comparte con Boca y Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central suma 59 unidades.
El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará una victoria ante su gente para alcanzar la cima y esperar que ni el "Xeneize" ni el elenco de La Paternal consigan una victoria. Esto le permitirá consagrarse campeón de la Liga.
Además de estar clasificado a los octavos de final del torneo, atraviesa un gran presente futbolístico: viene de conseguir un agónico triunfo por 2-1 frente a Sarmiento, en Junín, acumula cuatro victorias consecutivas y lidera la Zona B con 31 puntos, junto a Argentinos.
Por su parte, el conjunto cordobés se ubica último en la Zona B, con apenas 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y diez derrotas. En su última presentación cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en condición de local, y ya se encuentra descendido a la Primera Nacional junto con Aldosivi.
Formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 17:30.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN 2.
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