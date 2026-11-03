Ángel Di María y Jorgelina Cardoso celebraron el cumpleaños de Pía con tiernas dedicatorias en Instagram

Junto a las imágenes, le dedicó un mensaje en el que expresó sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol: “Muy feliz cumpleaños a mi bebita, deseo con el alma que siempre seas feliz. Te amo con todo mi corazón”.

De esta manera, tanto Ángel como Jorgelina hicieron público el amor que sienten por Pía y protagonizaron dos homenajes especiales en una jornada muy significativa para toda la familia.