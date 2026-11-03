Ángel Di María y Jorgelina Cardoso celebraron el cumpleaños de Pía con tiernas dedicatorias en Instagram
Ángel Di María y Jorgelina Cardoso publicaron distintas fotografías de su hija a través de sus historias de Instagram para celebrar su día especial.
Instagram se lleno de mensajes de amor para Pía, la hija menor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, que este martes 3 de noviembre celebra sus 9 años. En una fecha tan especial, sus padres no dejaron pasar la oportunidad de expresarle públicamente todo su cariño con emotivas dedicatorias y recuerdos familiares, permitiendo que todos sus seguidores lleguen a sentir ese mismo amor al mirar las fotos.
Uno de los primeros en homenajearla fue el futbolista de Rosario Central. A través de sus historias de Instagram, Ángel Di María publicó una fotografía de su hija a bordo de un barco y acompañó la postal con unas sentidas palabras.
“Feliz cumpleaños, mi terremoto. Deseo que sigas siendo muy feliz", escribió el campeón del mundo.
Además, el delantero hizo referencia a las características que hacen tan especial a Pía y destacó la alegría que aporta a la familia: "Que sigas alegrándonos cada día de nuestras vidas con tus locuras, tu amor, tu dulzura y toda esa energía hermosa que tenés. Te amo muchísimo, flaquita hermosa”.
Por su parte, Jorgelina Cardoso también quiso celebrar el cumpleaños de la pequeña con una publicación cargada de ternura. La esposa del futbolista eligió compartir varias fotografías que recorren diferentes etapas de la vida de su hija, desde sus primeros años hasta la actualidad.
Junto a las imágenes, le dedicó un mensaje en el que expresó sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol: “Muy feliz cumpleaños a mi bebita, deseo con el alma que siempre seas feliz. Te amo con todo mi corazón”.
De esta manera, tanto Ángel como Jorgelina hicieron público el amor que sienten por Pía y protagonizaron dos homenajes especiales en una jornada muy significativa para toda la familia.
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