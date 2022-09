Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Rosario Central

Para mantener las chances de acercarse a la punta y no alejarse de la clasificación para la Libertadores 2023, Argentinos Juniors será local ante Rosario Central en un encuentro por la fecha 18 de la Liga Profesional (LPF) 2022. El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Diego Armando Maradona con el arbitraje de Pablo Echavarría.