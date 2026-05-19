Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Universidad Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Rosario Central vs Universidad Central por la Copa Libertadores 2026.
La Copa Libertadores no da respiro y Rosario Central se encuentra ante una oportunidad inmejorable para dar el presente entre los mejores 16 equipos de América. Luego de ver frustrado su sueño en el plano doméstico tras caer por 1-0 ante River el pasado fin de semana, el Canalla muda su chip al plano internacional con el objetivo de asegurar su gran objetivo del semestre ante su gente.
El presente del equipo rosarino en el Grupo H es ideal. Luego de debutar con un empate 0-0 frente a Independiente del Valle en Ecuador, hilvanó tres triunfos consecutivos: dos victorias ante Libertad de Paraguay (ambas por 1-0) y una contundente goleada 3-0 frente a su rival de esta noche en Caracas. Con 10 unidades, lidera con comodidad la zona y depende de sí mismo para desatar el festejo en Arroyito.
Por su parte, la Universidad Central de Venezuela (UCV) llega en el tercer escalón con 6 puntos. El elenco conducido por Daniel Sasso—que marcha puntero en el campeonato de su país— sabe que un empate en Rosario le asegurará, al menos, el boleto de transferencia a los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los de Caracas saltarán al césped con la ilusión de dar el gran golpe histórico para meterse de lleno en la conversación por la Libertadores.
Probables formaciones del encuentro
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo; Alexander González, Francisco Solé, Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs Universidad Central
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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