Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Universidad Central

Por su parte, la Universidad Central de Venezuela (UCV) llega en el tercer escalón con 6 puntos. El elenco conducido por Daniel Sasso—que marcha puntero en el campeonato de su país— sabe que un empate en Rosario le asegurará, al menos, el boleto de transferencia a los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los de Caracas saltarán al césped con la ilusión de dar el gran golpe histórico para meterse de lleno en la conversación por la Libertadores.