Rubén Paz liquidó a Diego Milito por su candidatura en Racing: "No alcanza con el nombre"

La postura del charrúa no solo cuestiona la preparación de "El Príncipe", sino que también sugiere la necesidad de que presente un plan sólido y detallado para el futuro del club. Además, mencionó la relación indirecta con el empresario Fernando Marín, lo cual ha generado especulaciones sobre la posible implementación de un modelo de gestión basado en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Este vínculo con Marín, quien gerenció a la Academia en el pasado y tiene lazos de amistad con el expresidente Mauricio Macri, despierta inquietudes entre los socios y simpatizantes del club. Aunque Milito aún no ha presentado un proyecto formal, la atención se centra en cómo abordará estos temas en su campaña.

La reunión que tuvieron Víctor Blanco y Diego Milito

En medio de este clima político, Diego Milito y Víctor Blanco, actual presidente, mantuvieron una reunión que, según trascendió, fue cordial y constructiva. En ella se descarto por completo la posibilidad de ir por una lista unificada.

Ambos dirigentes discutieron las gestiones recientes del club y las obras que están en marcha, así como los objetivos que el exfutbolista tiene en mente si llega a asumir la presidencia. Aunque el entorno de Milito ya lo da por ganador, la falta de un proyecto formal sigue siendo un punto de discusión.

La postura de Diego Milito sobre las SAD

"Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Como siempre digo, lo mejor que tiene Racing es su gente. Nadie mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que sean parte y protagonistas de nuestro club", dejó en claro el referente racinguista en su video del anunció de su candidatura.

Asimismo, aseguró: "Quiero dejar algo bien claro, Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño de llevar a Racing a lo mas alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar".