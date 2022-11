"Hoy me c... a un Newman boy, son todos p...": la indignante canción de los rugbiers del SIC

viral rugbiers

Ante la viralización del violento video socios del SIC escribieron una carta a la comisión directiva, considerando la canción como "inconcebible".

“Veo un video que me llega en donde la hinchada y jugadores entonan versos inconcebibles según nuestros basamentos. Ni en broma. Ni después de haber ganado una semifinal, al contrario, me pregunto ¿dónde quedó el saludo cordial y respetuoso a quien me permitió divertirme y exigirme durante 80 minutos?”, dice parte del comunicado.

Asimismo, continúa argumentando que “el festejo del domingo pasado frente a Newman no puede ser ninguna manera un hecho que pase desapercibido sin que lesione de muerte nuestros principios fundacionales del respeto. No me identifico con esas acciones, no con esos cantos, no con esa ofensa basada en la división y el resentimiento”.

Entre los jugadores que cantaron está un hijo de un ex Puma y capitán de Los Pumitas

En el video se lo puede ver a Mateo Albanese, hijo del ex Puma Diego Albanese, cantando eufórico contra Newman. Mateo es capitán del seleccionado juvenil argentino, Los Pumitas, y ya pidieron un castigo por parte de la UAR para el medio scrum.