Ruggeri y un viejo rival de Inglaterra protagonizaron un cruce viral con pedido incluido
El campeón del mundo en 1986 intentó recuperar una camiseta histórica en vivo y cerró el intercambio con una frase que generó sorpresa en pleno programa.
Un momento tan inesperado como cargado de historia se vivió en televisión cuando Oscar Ruggeri volvió a cruzarse, aunque de manera virtual, con Gary Stevens, su rival en aquel recordado duelo entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. El encuentro, que se dio en el programa F90 de ESPN, rápidamente se volvió viral por una situación tan particular como simbólica.
Todo comenzó como una propuesta distendida: intentar recuperar la camiseta que Ruggeri había intercambiado con el inglés tras el histórico partido disputado en el Estadio Azteca. Aquella tarde quedó grabada para siempre por la victoria argentina 2-1, con los inolvidables goles de Diego Armando Maradona, conocidos como “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.
El contacto se realizó en plena emisión del ciclo, conducido por Sebastián Vignolo, quien logró comunicarse con Stevens, pese a que el exfutbolista se encontraba en Asia y era plena madrugada en su ubicación. Con la ayuda de la periodista Morena Beltrán como traductora, se le transmitió el pedido del “Cabezón”: recuperar aquella camiseta histórica.
Lejos de mostrarse incómodo, Stevens reaccionó con humor ante la solicitud. “¿Quiere su camiseta? Creo que me la había regalado", respondió entre risas. Sin embargo, abrió la puerta a un posible intercambio al señalar que estaría dispuesto a devolverla si recibía otra prenda a cambio, propuesta que Ruggeri aceptó sin dudar.
El tono del diálogo se mantuvo cordial durante gran parte del intercambio. Incluso, el exjugador inglés destacó la trayectoria de su par argentino: “Respeto mucho tu camiseta porque has sido un gran jugador”. Pero cuando todo parecía encaminarse a un cierre amistoso, Ruggeri sorprendió con una frase que cambió el clima.
“Devuelvan las Islas”, lanzó el exdefensor en alusión a la Guerra de Malvinas, lo que generó incomodidad en el estudio. Ante la sensibilidad del tema, Vignolo decidió cortar rápidamente la comunicación y continuar con el programa. Más allá del episodio, el cruce volvió a poner en escena uno de los capítulos más icónicos de la historia del fútbol argentino.
Aquel partido de 1986 no solo dejó una huella deportiva imborrable, sino que también sigue despertando emociones y recuerdos que trascienden generaciones.
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