Operativo de emergencia e investigación oficial

Tras el impacto, el gobernador regional de Kémerovo, Iliá Serediuk, acudió a la zona del desastre y difundió imágenes del despliegue nocturno de autobombas, ambulancias, efectivos policiales y de la Guardia Nacional, quienes lograron extinguir el incendio desatado tras la caída.

Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció la conformación de una comisión especial de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas que ya trabaja entre los restos del fuselaje para recuperar las cajas negras y determinar con precisión las causas del accidente.