Horror en Rusia: un avión militar cayó en llamas en Siberia y murieron las 19 personas que iban a bordo
La aeronave de transporte Antonov An-12 se precipitó cerca de Yagunovo por una falla técnica. Videos en redes muestran que el aparato ardía antes de impactar.
Un avión de transporte militar ruso Antonov An-12 se estrelló este martes en la región siberiana de Kémerovo y provocó la muerte de las 19 personas que viajaban a bordo, incluida toda la tripulación, según confirmó oficialmente el Ministerio de Defensa de Rusia.
El siniestro ocurrió durante un vuelo programado en una zona despoblada próxima a la localidad de Yagunovo, en el suroeste de Siberia. De acuerdo con el reporte preliminar difundido por las autoridades castrenses de Moscú, la tragedia se habría originado a raíz de una falla técnica en pleno trayecto.
Las dramáticas imágenes en las redes y las hipótesis de la falla
A medida que avanzaron las horas, comenzaron a circular en Telegram y X distintos registros captados por cámaras de seguridad y testigos de la zona en los que se observa a la aeronave descender de manera casi vertical mientras ya ardía en llamas en el aire, instantes antes de estrellarse contra el suelo y generar una densa columna de humo.
En paralelo, canales rusos especializados en información de seguridad y emergencias señalaron que los peritos analizan una posible pérdida de combustible que habría desencadenado un incendio en uno de los motores, además de una eventual avería en el sistema hidráulico que derivó en la pérdida total de control del aparato.
Operativo de emergencia e investigación oficial
Tras el impacto, el gobernador regional de Kémerovo, Iliá Serediuk, acudió a la zona del desastre y difundió imágenes del despliegue nocturno de autobombas, ambulancias, efectivos policiales y de la Guardia Nacional, quienes lograron extinguir el incendio desatado tras la caída.
Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció la conformación de una comisión especial de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas que ya trabaja entre los restos del fuselaje para recuperar las cajas negras y determinar con precisión las causas del accidente.
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