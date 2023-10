La chicana de Miguel Russo tras el triunfo de Rosario Central: "Las uñitas..."

Sin mencionarlo, el técnico se autoatribuyó un mérito al ubicar en cancha a un lesionado Malcorra, quien decidió la suerte del derby rosarino, con un tiro libre que anotó a los 42m. del segundo tiempo: "Empezamos con una formación que no es normal porque no estaban Mallo y Malcorra para jugar juntos", amplió.

Russo advirtió que "valoremos a los que juegan bien y no les caigamos encima por un mal pase, porque este juego empieza en la mitad de la cancha con un pase, si no hay pase no hay juego", describió.

LA CHICANA DE RUSSO QUE ES FUROR EN LAS REDES

La previa del clásico rosarino hace muchos años se vive con una intensidad distinta a otros partidos y esta vez no fue la excepción: Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, dos jugadores de Central, fueron fotografiados en la manicura días antes de enfrentar a Newell's y se convirtieron en el centro de todas las críticas y de memes.

Miguel Ángel Russo, quien había opinado del tema, ahora sumó un fuerte respaldo para sus dirigidos con una foto en las redes sociales que son furor: "Las uñitas, las uñitas, las uñitas", posteó la cuenta oficial de Central.

Embed LAS UÑITAS LAS UÑITAS LAS UÑITAS pic.twitter.com/9S8K21pO0W — Rosario Central (@RosarioCentral) October 2, 2023