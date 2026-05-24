El gol de Tomás Galván para el 2-1 de River ante Belgrano en la final
El juvenil marcó el 2-1 ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes luego de una gran jugada colectiva y una asistencia perfecta de Facundo Colidio.
River, que venía haciendo mejor las cosas de forma colectiva, volvió a pegar en el momento justo y recuperó la ventaja en la gran final que disputa ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes. A los 14 minutos del segundo tiempo, Tomás Galván apareció por el sector izquierdo y definió con mucha categoría para establecer el 2-1 parcial.
La jugada nació de una gran acción ofensiva del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El delantero Facundo Colidio, que ya había recibido la asistencia en el primer gol del “Millonario”, esta vez devolvió gentilezas y metió un pase preciso para dejar a Galván de cara al arco. El volante, que vive uno de sus mejores momentos desde que apareció en la Primera División, controló con espacio dentro del área y sacó un remate cruzado imposible para Thiago Cardozo, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.
El gol de Tomás Galván para que River le gane 2-1 la final del Torneo Apertura a Belgrano de Córdoba
Además, el tanto tuvo un valor especial para Galván, ya que significó su tercer gol en 32 partidos disputados con la camiseta de River, consolidando su gran momento en una tarde clave para el conjunto de Núñez que sueña con volver a coronarse campeón del fútbol argentino, algo que hace algunos meses con la salida de Marcelo Gallardo parecía casi imposible.
El gol desató el festejo de los hinchas riverplatenses presentes en Córdoba y le devolvió tranquilidad a un River que había sufrido el empate de Belgrano durante la primera mitad a través de Leonardo Morales con un tremendo cabezazo. Con este resultado parcial, el “Millonario” se está quedando con el título en una final intensa y cambiante que mantiene en vilo a todo el Mario Alberto Kempes.
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