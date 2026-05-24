El gol de Tomás Galván para el 2-1 de River ante Belgrano en la final

La jugada nació de una gran acción ofensiva del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El delantero Facundo Colidio, que ya había recibido la asistencia en el primer gol del “Millonario”, esta vez devolvió gentilezas y metió un pase preciso para dejar a Galván de cara al arco. El volante, que vive uno de sus mejores momentos desde que apareció en la Primera División, controló con espacio dentro del área y sacó un remate cruzado imposible para Thiago Cardozo, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.