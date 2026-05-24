Polémica en Córdoba: el penal que el VAR le otorgó a Belgrano y desató la furia de todo River

La determinación encendió la furia de los futbolistas de River y del cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet, quienes le reclamaron de manera vehemente al árbitro la falta de voluntariedad en la acción del juvenil.

"Uvita" Fernánez no perdonó y selló el empate de Belgrano ante River

Ajeno a las protestas y con una enorme muestra de templanza, Nicolás "Uvita" Fernández se hizo cargo de la ejecución. El delantero acomodó la pelota y, con un remate certero, venció la resistencia de Santiago Beltrán para estampar el 2-2 definitivo que le devolvió la vida a Belgrano y estiró el misterio de la definición en una tarde cordobesa cargada de dramatismo.