Polémica en Córdoba: el penal que el VAR le otorgó a Belgrano y desató la furia de todo River
Yael Falacón Pérez revisó en el VAR una mano de Lautaro Rivero y sancionó el penal con el que el "Pirata" alcanzó el empate parcial.
La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano de Córdoba sumó un capítulo de máxima tensión y controversia cerca del cierre del partido, cuando una intervención del VAR torció el rumbo del encuentro y desató las protestas generalizadas de todo el banco de suplentes de Núñez.
A falta de diez minutos para el pitazo final, se produjo la jugada que paralizó los corazones en el Estadio Mario Alberto Kempes. Tras un envío al área de River, la pelota impactó en la mano del defensor Lautaro Rivero justo en el límite del área grande.
Aunque en la acción rápida la maniobra pareció un roce completamente casual y sin intención de ampliar el volumen corporal, el árbitro Yael Falcón Pérez fue convocado por el VAR para revisar la secuencia en la pantalla.
Tras observar la repetición desde diversos ángulos durante algunos minutos, el juez principal regresó al campo de juego y modificó su decisión inicial, señalando el punto del penal para el "Pirata".
La determinación encendió la furia de los futbolistas de River y del cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet, quienes le reclamaron de manera vehemente al árbitro la falta de voluntariedad en la acción del juvenil.
"Uvita" Fernánez no perdonó y selló el empate de Belgrano ante River
Ajeno a las protestas y con una enorme muestra de templanza, Nicolás "Uvita" Fernández se hizo cargo de la ejecución. El delantero acomodó la pelota y, con un remate certero, venció la resistencia de Santiago Beltrán para estampar el 2-2 definitivo que le devolvió la vida a Belgrano y estiró el misterio de la definición en una tarde cordobesa cargada de dramatismo.
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