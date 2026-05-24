Final caliente: Chacho Coudet, descontrolado contra Yael Falcón Pérez tras la derrota de River
La sanción del penal cerca del final, y la posterior consagración de Belgrano, desató la furia de todo River en Córdoba.
La consagración de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026 dejó un final envuelto en escándalo, furia y máxima tensión del lado de Núñez, con el entrenador de River, Chacho Coudet y el árbitro Yael Falcón Pérez como grandes protagonistas, debido al polémico penal.
Inmediatamente después del pitazo final que decretó la derrota del "Millonario", el director técnico protagonizó un violento reclamo contra el árbitro, teniendo que ser contenido por sus propios colaboradores para evitar que la situación pasara a mayores.
El fastidio del entrenador venía madurando desde los minutos finales del tiempo reglamentario. Coudet ya había sido expulsado por el juez principal tras el polémico penal sancionado a instancias del VAR que le permitió a Nicolás "Uvita" Fernández estampar el 2-2 definitivo.
Obligado a seguir el cierre del partido desde el túnel, el técnico acumuló una impotencia que terminó de detonar con el resultado adverso ya consumado.
Reclamos de Chacho Coudet y todo River contra Yael Falcón Pérez
Apenas terminó el encuentro, el Chacho reingresó al campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes y se le fue directamente "al humo" a la terna arbitral. Con las pulsaciones a mil, se lo vio completamente descontrolado, gritándole cara a cara a Falcón Pérez y gesticulando de manera vehemente en clara alusión a la jugada que cambió el destino de la final.
No fue el único: Franco Armani y otros referentes del "Millonario" rodearon al árbitro con efusivos reclamos, mientras otros futbolistas como Juan Fernando Quintero intentaban contenderlos para evitar futuras sanciones.
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