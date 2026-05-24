Final caliente: Chacho Coudet, descontrolado contra Yael Falcón Pérez tras la derrota de River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058649723620175905&partner=&hide_thread=false Chacho Coudet, descontrolado con Yael Falcón Pérez tras la derrota de River pic.twitter.com/YhFIi2zskC — minutouno (@minutounocom) May 24, 2026

Reclamos de Chacho Coudet y todo River contra Yael Falcón Pérez

Apenas terminó el encuentro, el Chacho reingresó al campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes y se le fue directamente "al humo" a la terna arbitral. Con las pulsaciones a mil, se lo vio completamente descontrolado, gritándole cara a cara a Falcón Pérez y gesticulando de manera vehemente en clara alusión a la jugada que cambió el destino de la final.

No fue el único: Franco Armani y otros referentes del "Millonario" rodearon al árbitro con efusivos reclamos, mientras otros futbolistas como Juan Fernando Quintero intentaban contenderlos para evitar futuras sanciones.