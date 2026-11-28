Ryduan Palermo anunció su retiro del fútbol a los 30 años con un emotivo mensaje
El delantero anunció su retiro tras su paso por la Serie D de Italia y agradeció a todos los clubes que representó.
El delantero Ryduan Palermo, hijo del máximo goleador de Boca, comunicó su retiro del fútbol profesional a los 30 años. Lo hizo después de finalizar su etapa en la Serie D de Italia, torneo donde militó con su último equipo. A lo largo de su trayectoria defendió las camisetas de Estudiantes y Arsenal, entre otras instituciones.
El argentino eligió una publicación en sus redes sociales para despedirse, repasando su carrera a través de imágenes. "Hoy elijo otro camino. Será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal", expresó en el posteo.
Asimismo, el atacante valoró lo que el deporte le brindó: "Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo".
En esa misma línea, se mostró satisfecho con su recorrido: "Orgulloso, feliz de lo que logré. Agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino y me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero, sobre todo, mejor persona".
Para finalizar el mensaje, el futbolista etiquetó a todos los equipos que representó, incluido el Pincha, club donde realizó las divisiones inferiores. También incluyó una imagen que exhibe una convocatoria con las Juveniles de la Selección Argentina.
El mensaje completo
"Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo.Hoy elijo otro camino y sera con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal.Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero sobre todo mejor persona.Gracias!!!"
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