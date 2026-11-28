El mensaje completo

"Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo.Hoy elijo otro camino y sera con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal.Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero sobre todo mejor persona.Gracias!!!"