Salvaje ataque a un jugador del Ascenso: le clavaron una llave en la cabeza
Jonathan Smith, futbolista de Lamadrid, fue brutalmente agredido en medio de una pelea durante un partido de fútbol femenino en Berazategui. Sufrió una fractura de cráneo y tuvo que ser operado de urgencia. El agresor fue detenido.
Un episodio de extrema violencia conmociona al fútbol argentino. Jonathan Smith, mediocampista de General Lamadrid en la Primera C, resultó gravemente herido luego de que un hombre le clavara una llave de auto en la cabeza durante una pelea ocurrida el miércoles por la noche en un torneo de fútbol femenino en Berazategui.
El futbolista había asistido al encuentro Sub 16 para acompañar a su hija, quien integra uno de los equipos participantes en el predio de Gimnasia y Esgrima de Villa España. En medio del partido se desató una trifulca entre padres y allegados, que derivó en una agresión salvaje contra Smith.
El jugador sufrió una fractura de cráneo tras recibir el impacto del objeto metálico y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde recibió las primeras atenciones. Más tarde fue derivado al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde fue operado con éxito. Afortunadamente, la intervención confirmó que la llave no afectó ninguna vena ni arteria principal, aunque su recuperación demandará varias semanas. Su hija también resultó con golpes y contusiones leves producto de la pelea, aunque se encuentra fuera de peligro.
El agresor fue detenido
De acuerdo con la información publicada por Olé, el atacante fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien fue detenido horas después del hecho. La Policía secuestró su vehículo, un Chevrolet Zafira, y constató que tenía en su poder parte de la llave utilizada en la agresión, además de presentar lesiones en el rostro compatibles con el altercado. La UFI N°3 de Berazategui solicitó recaratular la causa como tentativa de homicidio, dado el grado de violencia y las lesiones ocasionadas.
Smith, de 35 años, tiene pasado en Berazategui, Ituzaingó y otros clubes del Ascenso, y actualmente forma parte del plantel de General Lamadrid. Desde la institución expresaron su repudio al ataque y pidieron justicia por su jugador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario