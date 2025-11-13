Salvaje ataque a un jugador del Ascenso: le clavaron una llave en la cabeza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perspectivasur/status/1989053643316933070?s=20&partner=&hide_thread=false Le clavaron una llave de auto en la cabeza



El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui, Jonathan “Corto” Smith, fue atacado durante un partido amateur.



Un hombre le clavó una llave en la frente y permanece internado en estado reservado. pic.twitter.com/y3laP2nHe7 — Perspectiva Sur (@perspectivasur) November 13, 2025

El agresor fue detenido

De acuerdo con la información publicada por Olé, el atacante fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien fue detenido horas después del hecho. La Policía secuestró su vehículo, un Chevrolet Zafira, y constató que tenía en su poder parte de la llave utilizada en la agresión, además de presentar lesiones en el rostro compatibles con el altercado. La UFI N°3 de Berazategui solicitó recaratular la causa como tentativa de homicidio, dado el grado de violencia y las lesiones ocasionadas.