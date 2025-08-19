San Lorenzo: apareció un joven que dice haber sido contratado para grabar la cámara oculta a Marcelo Moretti

En declaraciones difundidas por Doble Amarilla, Rojas reconoció que aceptó el encargo a cambio de dinero. “Me lo pidió una gente. Fui y lo hice porque me pagaban. Me pidieron que me pusiera los anteojos y grabara cuando recibiera el dinero. Por lo que escuché era una deuda que tenían con él”, explicó. El Rojas fue más allá y planteó que todo se trató de una operación: “Querían que entrara sí o sí al despacho de Moretti. Entiendo que con esto buscaban perjudicarlo. Querían hacerle una cama”.