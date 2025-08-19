San Lorenzo: apareció un joven que dice haber sido contratado para grabar la cámara oculta a Marcelo Moretti
Alejandro Rojas aseguró que fue contratado para escrachar al presidente de San Lorenzo y ahora forma parte de la investigación que pesa sobre el empresario.
El caso que sacude a San Lorenzo sumó un giro inesperado. Este lunes salió a la luz la identidad del hombre que filmó la cámara oculta que compromete al presidente del club, Marcelo Moretti, en el marco de la causa judicial por presuntas coimas. Se trata de Alejandro Rojas, quien aseguró públicamente que fue “contratado” para realizar la grabación con el objetivo de perjudicar al dirigente.
En declaraciones difundidas por Doble Amarilla, Rojas reconoció que aceptó el encargo a cambio de dinero. “Me lo pidió una gente. Fui y lo hice porque me pagaban. Me pidieron que me pusiera los anteojos y grabara cuando recibiera el dinero. Por lo que escuché era una deuda que tenían con él”, explicó. El Rojas fue más allá y planteó que todo se trató de una operación: “Querían que entrara sí o sí al despacho de Moretti. Entiendo que con esto buscaban perjudicarlo. Querían hacerle una cama”.
La filmación que desató el escándalo muestra a la madre de un futbolista ingresando al despacho presidencial en el Nuevo Gasómetro. Allí se observa a Moretti recibir un fajo con 20.000 dólares, el cual guarda directamente en su saco sin contarlo, mientras intercambia palabras con la mujer y con Francisco Sánchez Gamino, también presente en la reunión.
Minutos después, el presidente de San Lorenzo vuelve a recibir otros 5.000 dólares, prometiendo que el jugador sería fichado y mencionando incluso que Néstor Ortigoza, integrante de la Comisión Directiva, estaba al tanto de la situación. Desde el entorno del mandatario sostienen que el video fue manipulado y que el contexto fue distorsionado para presentar el hecho como un pago vinculado al pase de un juvenil, algo que el dirigente niega.
Escándalo en San Lorenzo: aparece el video del hombre que grabó la cámara oculta a Marcelo Moretti
El hombre detrás de la cámara oculta aseguró que no imaginó la magnitud de las consecuencias: “Si hubiese sabido que iba a tener semejante problema Moretti no lo hubiese ni grabado y no se lo hubiese dado a nadie. Me arrepentí. Ojalá pueda resolver su situación. Sé que le generó mucho daño. Espero que con esto que digo pueda acomodarse un poco”.
La investigación por presunta corrupción en San Lorenzo continúa en la Justicia. El video ya fue incorporado como prueba, pero con la declaración de Rojas, la defensa de Moretti buscará demostrar que se trató de una maniobra armada para desprestigiarlo. Mientras tanto, el presidente azulgrana sigue bajo la lupa y el escándalo amenaza con tener un fuerte impacto político e institucional en el club de Boedo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario