Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

El fallo completo contra San Lorenzo

Marcelo Moretti fue con un escribano a la sede de San Lorenzo, pero no lo dejaron entrar

Un lunes agitado se vivió en la sede de Avenida La Plata de San Lorenzo. Marcelo Moretti, presidente del club actualmente en uso de licencia tras el escándalo por la cámara oculta en la que se lo vio recibiendo un fajo de dólares para el fichaje de un juvenil, se presentó esta mañana en el edificio acompañado por un escribano, aunque no pudo ingresar.

Según trascendió, al llegar hasta la recepción se encontró con la negativa de la seguridad del club, que actuó bajo órdenes directas del tesorero, Martín Cigna, con quien Moretti mantiene una fuerte enemistad desde aquel episodio.

No están claros los motivos que llevaron a Moretti a la sede. Desde la institución explicaron que no había dirigentes presentes para recibirlo y remarcaron que, en caso de querer ponerle fin a su licencia, debía haberlo notificado previamente para que la Comisión Directiva tratara el tema. Mientras tanto, el dirigente sigue siendo investigado por la Justicia ordinaria y también espera la resolución del Comité de Ética de la AFA, donde ejerce como vocal dentro del Comité Ejecutivo.

Esta fue la segunda aparición pública de Moretti en el club desde que pidió licencia. La anterior había sido el 25 de mayo, cuando intentó presenciar el partido de San Lorenzo ante Platense por los playoffs del Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro.

Ese día llegó acompañado por su hijo y personal de seguridad, intentó ocupar el palco presidencial y se cruzó con Cigna y con Julio Lopardo, presidente en ejercicio, a quienes tildó de “traidores”. Como tampoco pudo quedarse en el sector de prensa, finalmente abandonó el estadio. La tensión política en San Lorenzo sigue en aumento, mientras el futuro dirigencial del club continúa envuelto en incertidumbre.

En ese contexto, el resto de los dirigentes se encuentra a la expectativa de las acciones de Moretti, ya que en reiteradas situaciones aclararon que en caso de que vuelva a la presidencia, habrá renuncias masivas. Julio Lopardo, Martin Cigna, Andrés Terzano y varios directivos, indicaron que podrían dar un paso al costado, según informó San Lorenzo Primero.