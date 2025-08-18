Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria
Esta resolución de la Sala C de la Cámara Comercial responde a un deuda millonaria que el Ciclón mantiene con un fondo suizo desde el 2019.
En medio de la crisis institucional y la reaparición de Marcelo Moretti en la sede de avenida La Plata, la Justicia solicitó la quiebra de San Lorenzo, por una deuda millonaria con el fondo suizo AIS Group.
El fallo de la Sala C de la Cámara Comercial destaca que "el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad ni objeto canalizar el cobro de un crédito individual" y que "la cesación de pagos constituye un estado de impotencia que afecta a todo el patrimonio e impide al deudor cumplir regularmente sus obligaciones".
En este contexto, se resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la resolución anterior e intimar al club, que, una vez notificado oficialmente, tendrá cinco días hábiles para presentar un descargo y abonar la suma de U$S 5.300.000.
Según indicaron, el “Ciclón” contrajo la deuda entre fines de 2019 y comienzos de 2020, coincidiendo con los primeros meses de la pandemia de coronavirus. El préstamo de U$S4 millones fue otorgado por el fondo suizo AIS Group, radicado en Luxemburgo, en dos pagos: U$S 2.500.000 en noviembre de 2020 y U$S 1.500.000 en febrero de 2021. Los fondos se destinaron a gastos corrientes del club durante la pandemia y las contrataciones de los mellizos Ángel y Óscar Romero.
Aunque el fondo y el club habían alcanzado previamente un acuerdo con un plan de pagos para saldar la deuda, el incumplimiento por parte de San Lorenzo reactivó nuevamente el pedido de quiebra.
El fallo completo contra San Lorenzo
Marcelo Moretti fue con un escribano a la sede de San Lorenzo, pero no lo dejaron entrar
Un lunes agitado se vivió en la sede de Avenida La Plata de San Lorenzo. Marcelo Moretti, presidente del club actualmente en uso de licencia tras el escándalo por la cámara oculta en la que se lo vio recibiendo un fajo de dólares para el fichaje de un juvenil, se presentó esta mañana en el edificio acompañado por un escribano, aunque no pudo ingresar.
Según trascendió, al llegar hasta la recepción se encontró con la negativa de la seguridad del club, que actuó bajo órdenes directas del tesorero, Martín Cigna, con quien Moretti mantiene una fuerte enemistad desde aquel episodio.
No están claros los motivos que llevaron a Moretti a la sede. Desde la institución explicaron que no había dirigentes presentes para recibirlo y remarcaron que, en caso de querer ponerle fin a su licencia, debía haberlo notificado previamente para que la Comisión Directiva tratara el tema. Mientras tanto, el dirigente sigue siendo investigado por la Justicia ordinaria y también espera la resolución del Comité de Ética de la AFA, donde ejerce como vocal dentro del Comité Ejecutivo.
Esta fue la segunda aparición pública de Moretti en el club desde que pidió licencia. La anterior había sido el 25 de mayo, cuando intentó presenciar el partido de San Lorenzo ante Platense por los playoffs del Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro.
Ese día llegó acompañado por su hijo y personal de seguridad, intentó ocupar el palco presidencial y se cruzó con Cigna y con Julio Lopardo, presidente en ejercicio, a quienes tildó de “traidores”. Como tampoco pudo quedarse en el sector de prensa, finalmente abandonó el estadio. La tensión política en San Lorenzo sigue en aumento, mientras el futuro dirigencial del club continúa envuelto en incertidumbre.
En ese contexto, el resto de los dirigentes se encuentra a la expectativa de las acciones de Moretti, ya que en reiteradas situaciones aclararon que en caso de que vuelva a la presidencia, habrá renuncias masivas. Julio Lopardo, Martin Cigna, Andrés Terzano y varios directivos, indicaron que podrían dar un paso al costado, según informó San Lorenzo Primero.
