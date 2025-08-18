Marcelo Moretti fue con un escribano a la sede de San Lorenzo, pero no lo dejaron entrar

No están claros los motivos que llevaron a Moretti a la sede. Desde la institución explicaron que no había dirigentes presentes para recibirlo y remarcaron que, en caso de querer ponerle fin a su licencia, debía haberlo notificado previamente para que la Comisión Directiva tratara el tema. Mientras tanto, el dirigente sigue siendo investigado por la Justicia ordinaria y también espera la resolución del Comité de Ética de la AFA, donde ejerce como vocal dentro del Comité Ejecutivo.