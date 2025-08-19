Vélez eliminó a Fortaleza y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores
El Fortín ganó 2-0 en Liniers con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván, y ahora espera por Racing o Peñarol en la próxima fase.
Vélez dio un paso clave en la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 sobre Fortaleza de Brasil en el estadio José Amalfitani, bajo una intensa lluvia que acompañó gran parte del encuentro. Con este triunfo, y tras el 0-0 en la ida jugada en Brasil, el equipo de Guillermo Barros Schelotto selló su clasificación a los cuartos de final del certamen continental.
Maher Carrizo abrió el marcador con una gran definición de cabeza que desató la euforia del público en Liniers, mientras que Tomás Galván estiró la ventaja con un gol que aseguró la serie y decretó la eliminación del conjunto brasileño.
Con personalidad y un sólido trabajo colectivo, Vélez se mostró superior a lo largo del partido y supo aprovechar sus momentos para golpear. Ahora, el Fortín deberá esperar al ganador del cruce entre Racing y Peñarol para conocer a su próximo rival en una Copa que promete emociones fuertes en la recta decisiva.
Cómo llegó Vélez y Fortaleza a este cruce
El Fortín viene de conseguir un triunfo vital en el Clausura frente a Independiente, resultado que no solo lo acomodó en la tabla sino que también le dio confianza después de cuatro partidos sin victorias. Ese envión anímico llega en el momento justo, ya que el desafío de eliminar a un rival brasileño siempre supone un examen de jerarquía.
El entrenador Gustavo Barros Schelotto recuperó a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, quienes se entrenaron con normalidad, aunque todavía resta definir si estarán entre los concentrados. Además, el DT sorprendió al revelar que el club negocia la posible incorporación de Manuel Lanzini, quien no tiene lugar en River. “Es una posibilidad que estamos manejando, es un jugador que nos interesa”, aseguró.
Fortaleza, en cambio, atraviesa una crisis prolongada: apenas ganó un partido de los últimos 16 disputados entre todas las competiciones y se hunde en el 19° lugar del Brasileirao. La dura derrota 5-0 ante Botafogo y la posterior caída 2-1 frente a Fluminense reflejan el mal momento del equipo que dirige Renato Paiva, quien además no podrá contar con dos piezas importantes: Matheus Rossetto, expulsado en la ida, y su capitán Benjamín Kuscevic.
Vélez vs. Fortaleza: formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez vs. Fortaleza: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Andrés Rojas (COL).
- VAR: Heider Castro (COL).
- TV: Fox Sports.
