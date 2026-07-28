San Lorenzo obtuvo su primera victoria en el Torneo Clausura ante Gimnasia de Mendoza
Tras caer ante Lanús en el partido inaugural, el Ciclón logró su primera victoria en el Torneo Clausura ante el conjunto mendocino.
San Lorenzo cortó la racha negativa y consiguió un triunfo vital para descomprimir la tensión en el arranque del segundo semestre. En el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, el equipo dirigido por Néstor Gorosito venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Pedro Bidegain gracias a un gol de Rodrigo Auzmendi a los 40 minutos del segundo tiempo.
Durante la primera mitad, el encuentro se tornó disputado y trabado en mitad de cancha. San Lorenzo intentó tomar la iniciativa impulsado por la necesidad de sumar de a tres ante su gente, pero le costó generar claridad en el último tercio ante un Gimnasia ordenado y compacto. Las chances más claras fueron escasas para ambos bandos y el descanso llegó con un flojo 0-0 en el marcador.
En el complemento, Gorosito movió el banco en busca de mayor volumen de juego y frescura ofensiva con el ingreso de Cristian "Perrito" Barrios. La visita resistió con firmeza e intentó lastimar mediante réplicas rápidas, pero cuando el partido parecía encaminarse a un empate definitivo, emergió la figura de la noche.
Auzmendi desató el desahogo en Boedo
A los 85 minutos de juego, tras una desatención defensiva de la visita, el delantero Rodrigo Auzmendi aprovechó una pelota en el área y definió para decretar el 1-0. Tras la revisión de la jugada por parte del VAR, el tanto fue reconfirmado, provocando el estallido de la parcialidad azulgrana en el Nuevo Gasómetro.
Con este resultado, San Lorenzo deja atrás el golpe por la eliminación en Copa Argentina y la caída en la fecha inicial frente a Lanús. El Ciclón suma sus primeras tres unidades en la tabla del Clausura, mientras que el conjunto mendocino se vuelve con las manos vacías, pero habiendo competido de igual a igual en un terreno sumamente exigente.
San Lorenzo vs. Gimnasia (M): resultado en vivo
San Lorenzo vs. Gimnasia (M), por el Torneo Clausura 2026: formaciones
San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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