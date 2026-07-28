San Lorenzo obtuvo su primera victoria en el Torneo Clausura ante Gimnasia de Mendoza

Durante la primera mitad, el encuentro se tornó disputado y trabado en mitad de cancha. San Lorenzo intentó tomar la iniciativa impulsado por la necesidad de sumar de a tres ante su gente, pero le costó generar claridad en el último tercio ante un Gimnasia ordenado y compacto. Las chances más claras fueron escasas para ambos bandos y el descanso llegó con un flojo 0-0 en el marcador.