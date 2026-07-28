Los hinchas de San Lorenzo cantaron "el que no salta es un inglés" antes del duelo con Gimnasia de Mendoza
El Nuevo Gasómetro volvió a ser escenario de un cántico en apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
En la previa del partido frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Copa Argentina, los hinchas de San Lorenzo entonaron el clásico "el que no salta es un inglés".
Con todos sus estandartes desplegados, el Nuevo Gasómetro vibró al ritmo del histórico cántico. La manifestación se sumó a otras expresiones de respaldo al reclamo de soberanía que comenzaron a multiplicarse en distintas hinchadas y clubes del país luego de que la Selección Argentina desplegara la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.
El gesto de los jugadores argentinos encontró rápidamente eco en el fútbol argentino. En los días posteriores, Tigre desplegó la bandera "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Nacional por la Copa Sudamericana, mientras que Godoy Cruz salió a la cancha con remeras alusivas. A esas iniciativas también se sumaron Boca, River, Newell's, Banfield, Ferro, Belgrano, Central Córdoba y Argentinos Juniors.
La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"
En una noche marcada por el regreso de la Copa Sudamericana, hubo una imagen que trascendió el resultado y se volvió viral en las redes sociales. En la previa del encuentro entre Lanús y Cienciano, disputado en La Fortaleza, un grupo de hinchas del conjunto peruano desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por los simpatizantes locales y rápidamente generó repercusión.
La escena se produjo mientras ambos equipos se preparaban para disputar el partido de ida de los dieciseisavos de final del certamen continental. El mensaje, acompañado por aplausos desde distintos sectores del estadio, reflejó un gesto de reconocimiento y fraternidad entre ambas parcialidades.
Ya dentro del campo de juego, Lanús hizo valer su localía y consiguió un importante triunfo por 2-0. Franco Watson abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que Ramiro Carrera sentenció la historia en el tramo final del encuentro.
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