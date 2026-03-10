San Lorenzo presentó su nueva camiseta en Boedo con una fiesta multitudinaria

San Lorenzo realizó una presentación impactante para dar a conocer la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026. El evento tuvo lugar en uno de los sitios más simbólicos para la identidad azulgrana: la esquina de San Juan y Boedo. Allí se congregaron miles de simpatizantes que participaron de una verdadera celebración futbolera en el corazón del barrio, donde el club mostró oficialmente el nuevo diseño de su camiseta con una puesta en escena que llamó la atención de todos.