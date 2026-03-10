San Lorenzo presentó su nueva camiseta en Boedo con una fiesta multitudinaria
Miles de hinchas se reunieron en la histórica esquina de San Juan y Boedo para acompañar al Ciclón en el lanzamiento de su indumentaria. La presentación incluyó una gigantesca camiseta de más de 50 metros
San Lorenzo realizó una presentación impactante para dar a conocer la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026. El evento tuvo lugar en uno de los sitios más simbólicos para la identidad azulgrana: la esquina de San Juan y Boedo. Allí se congregaron miles de simpatizantes que participaron de una verdadera celebración futbolera en el corazón del barrio, donde el club mostró oficialmente el nuevo diseño de su camiseta con una puesta en escena que llamó la atención de todos.
El momento más llamativo de la jornada fue el despliegue de una enorme camiseta que superaba los 50 metros de largo. La estructura fue extendida con la ayuda de una grúa sobre la avenida San Juan y se convirtió rápidamente en la gran protagonista del evento. La prenda representaba fielmente el nuevo modelo que utilizará el plantel profesional y simbolizó, además, el fuerte vínculo entre el club y su gente.
La presentación contó con la presencia de futbolistas del plantel masculino y femenino, además del entrenador Damián Ayude, quien acompañó la actividad desde el escenario preparado para la ocasión. Sin embargo, el técnico apenas pudo tomar la palabra, ya que los hinchas se adueñaron rápidamente del momento con cantos que reflejaron el entusiasmo que vive el club en la previa de un partido muy especial.
En medio del clima festivo, los fanáticos comenzaron a entonar canciones dirigidas al clásico rival. "Ponga huevo, huevo San Lorenzo. Ponga huevo, huevo sin cesar. Contra Boca cueste lo que cueste, contra Boca tenemos que ganar", cantaron los fanáticos que se congregaron en el centro neurálgico de Boedo. El grito colectivo dejó en claro que el duelo frente al Xeneize en La Bombonera ya empieza a jugarse en la previa.
Más allá del ambiente pasional, la nueva camiseta también tiene un fuerte componente cultural. El diseño rinde homenaje al barrio de Boedo y a su identidad histórica mediante detalles inspirados en el tradicional fileteado porteño. Este estilo artístico, característico de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, aparece incorporado en distintos sectores de la indumentaria, aportando un sello distintivo que conecta al club con sus raíces.
La colección fue presentada bajo el lema "Boedo se lleva puesto", una consigna que busca reforzar la identidad del club y el sentido de pertenencia de sus seguidores. Con este nuevo diseño, San Lorenzo afrontará una temporada cargada de desafíos, en la que competirá tanto en el torneo local como en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, cuyo sorteo de grupos se realizará en los próximos días.
