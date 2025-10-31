San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este viernes desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El clásico del Bajo Flores tendrá todos los condimentos: mientras el Ciclón pelea por mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, el Malevo intentará defender su liderazgo en la Zona B y acercarse un paso más al sueño de jugar la próxima Copa Libertadores.