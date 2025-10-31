San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Ciclón busca sostener sus aspiraciones de clasificación ante el sorprendente líder del campeonato, en un choque cargado de tensión y necesidad.
San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este viernes desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El clásico del Bajo Flores tendrá todos los condimentos: mientras el Ciclón pelea por mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, el Malevo intentará defender su liderazgo en la Zona B y acercarse un paso más al sueño de jugar la próxima Copa Libertadores.
El presente institucional del local continúa siendo turbulento. En los últimos días, el club recibió siete nuevas inhibiciones, acumulando un total de doce, mientras la situación dirigencial sigue en estado crítico tras la escandalosa salida del presidente Marcelo Moretti. Con el fondo suizo que había pedido la quiebra aún reclamando pagos y una Comisión Directiva que podría declarar la acefalía en breve, el equipo dirigido por Damián Ayude trata de mantenerse enfocado en lo futbolístico.
En ese contexto, el técnico apelará nuevamente a un plantel joven y con pocas variantes, con el objetivo de sostener la competitividad. Además, el partido tendrá un tinte especial para Ezequiel Cerutti, quien alcanzaría los 200 encuentros con la camiseta azulgrana si suma minutos.
En la vereda de enfrente, el Malevo atraviesa su mejor momento desde que llegó a Primera División. El equipo de Gustavo Benítez llega invicto desde hace nueve fechas y se mantiene como líder de su grupo, combinando solidez defensiva y eficacia en ataque. Su objetivo inmediato es seguir sumando para asegurar la ventaja de localía en los playoffs y mantener vivo el anhelo de ingresar a la Libertadores.
Con una racha imparable en el Guillermo Laza, donde no cae desde mayo de 2024, los locales buscarán trasladar su fortaleza también al Nuevo Gasómetro. El duelo promete emociones fuertes: un San Lorenzo urgido de puntos frente a un Riestra confiado y ambicioso. Será una nueva edición del duelo barrial que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del torneo.
San Lorenzo vs. Riestra: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo. DT: Damián Ayude.
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
San Lorenzo vs. Riestra: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario