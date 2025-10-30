La conmovedora confesión de la esposa del Patón Bauza: "Cuando juega San Lorenzo o Central..."

“Cuando hay partidos de San Lorenzo o Central, le ponemos el partido porque le gusta”, reveló Gallardo en diálogo con Radio La Red, conmoviendo a los fanáticos de ambos equipos. El Patón vive desde hace varios años en Quito, ciudad en la que también dejó una huella profunda como técnico de Liga Deportiva Universitaria, y donde atraviesa un delicado cuadro de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que lo alejó de la dirección técnica en 2021.