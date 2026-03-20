San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Ciclón", en crisis futbolística, juega un partido clave por los 32vos de final ante un rival del Ascenso, sin margen de error.
San Lorenzo, en plena crisis deportiva; y Deportivo Rincón, equipo de Neuquén que se prepara para su debut en el Federal A, se enfrentan este viernes por la noche por los 32vos de final de la Copa Argentina.
El partido se juega desde las 21.15 horas en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de TyC Sports.
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina
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