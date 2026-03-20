San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan ambos equipos al duelo

El clima en el Pedro Bidegain estalló tras el humillante 2-5 que sentenció el ciclo de Damián Ayude. Entre cánticos de desaprobación generalizada, la dirigencia de San Lorenzo oficializó la salida del entrenador y designó a Alan Capobianco para tomar las riendas de manera interina.

Sin embargo, el objetivo principal para ocupar el banco de forma permanente ya tiene nombre propio: Pablo Guede. El actual técnico de Alianza Lima, que dejó un grato recuerdo en su paso por el club en 2016, es el candidato de consenso para intentar enderezar el rumbo de un equipo que hoy parece a la deriva.

En la vereda de enfrente, el escenario es de pura ilusión. El conjunto neuquino de Rincón de los Sauces llega a este compromiso en las vísperas de su debut en el Federal A, categoría a la que escaló en 2024 tras una meteórica trayectoria de apenas doce años de vida.

Tras su experiencia inicial en la edición 2018, los patagónicos regresan a la Copa Argentina con el sueño de dar el gran golpe del torneo y aprovechar el momento de máxima vulnerabilidad que atraviesa el Ciclón.